Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate la 14 luni după ce au fost furate dintr-un muzeu din Olanda, revin în țară astăzi, sub escorta jandarmilor. Obiectele de artă vor fi predate Muzeului Național de Istorie.

Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări dacice, recuperate în urma furtului din Ţările de Jos, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Naţional de Istorie a României, în perioada 22 aprilie-3 mai, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 - 18:00, a anunţat Muzeul Naţional de Istorie a României.

Coiful de la Coţofeneşti şi două dintre cele trei brăţări dacice, care au fost furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, au fost recuperate în cele din urmă la 1 aprilie.

Coiful de la Coţofeneşti, un coif geto-dac, care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr., a fost descoperit în anul 1928 în satul Poiana Coţofeneşti, judeţul Prahova, de un elev al şcolii primare din localitate. Foarte probabil, obiectul a aparţinut unui rege geto-dac.

Cronologie

Pe 25 ianuarie 2025, o explozie puternică a răsunat în zori în centrul oraşului Assen. Poliţia a anunţat iniţial că la Muzeul Drents avusese loc o tentativă de detonare a unui bancomat. În acel moment, urma să înceapă acolo ultimul weekend al expoziţiei „Dacia - Kingdom of Gold and Silver”. O expoziţie care prezenta comori artistice din tărâmul dacilor, un popor care a trăit începând cu anul 2000 î.Hr. pe teritoriul actualei Românii. Punctul culminant al expoziţiei era Coiful de aur de la Coţofeneşti. Acest coif este realizat din aur aproape pur. În plus, existau în muzeu mai multe brăţări dacice preţioase din aur şi sute de alte comori artistice.

Folosind explozibili, mai mulţi indivizi au reuşit să forţeze o ieşire de urgenţă a muzeului. În interior, au spart cu ciocanele vitrinele în spatele cărora se aflau cele mai mari comori de artă: Coiful de aur şi trei brăţări.

Chiar în ziua jafului de opere de artă, au fost făcute publice imagini cu suspecţii în care se vede cum trei persoane detonează un exploziv. Ulterior, poliţia primeşte peste o sută de informaţii.

Trei suspecţi sunt arestaţi în Heerhugowaard. Un al patrulea suspect, care apare în imaginile surprinse într-un magazin de bricolaj din Assen, nu a fost încă găsit. Principalii suspecţi, Douglas W. şi Bernhard Z., sunt arătaţi la televiziunea naţională, iar fotografiile lor sunt difuzate.

În România, directorul Muzeului Naţional de Istorie din Bucureşti, Ernest Oberländer-Târnoveanu, era demis. Acesta nu ar fi trebuit să împrumute operele de artă Muzeului Drents, care, se pare, nu dispunea de măsuri de securitate adecvate. În plus, prim-ministrul de atunci, Marcel Ciolacu, a solicitat Ţărilor de Jos „despăgubiri fără precedent”. Parchetul îi vizează pe suspecţii Douglas W., Bernhard Z. şi pe bărbatul de la magazinul de feronerie, Jan B. Potrivit Parchetului, există o mulţime de dovezi împotriva lor.

Doi dintre cei trei suspecţi au încheiat o înţelegere cu Parchetul (OM) şi declară acum că doresc să-şi asume responsabilitatea. Al treilea suspect, însă, neagă că ar fi unul dintre făptaşi şi pune la îndoială atât probele, cât şi ancheta, Verdictul în cazul lor va fi dat în 5 iunie.

