Colecție de scuze folosite după încălcarea regulilor de circulație: „M-am epilat definitiv, nu pot să port centură”

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat joi pe pagina de Facebook o serie de scuze folosite de cei care încalcă regulile de circulație. Reprezentanții MAI speră ca acestea să dispară în următoarea perioadă, așa cum s-a întâmplat cu expresia „Tu știi, mă, cine e tata?”.

„Salutăm cu entuziasm dispariția expresiei «Tu știi, mă, cine e tata?». Ea nu a mai fost auzită în 2020 de polițiștii de la circulație”, scriu reprezentanții MAI pe Facebook.

Aceștia susțin că au rămas active, din păcate, încercările de intimidare care încep cu: „Ia-mi tu permisul azi, că mâine îl iau înapoi!”, „La câți bani am, te dezbrac de uniformă și te trimit de unde ai venit!” sau „Ești plătit din banii mei, nu îmi iei tu carnetul!”.

Polițiștii speră că în curând vor saluta cu același entuziasm și dispariția următoarelor scuze folosite atunci când se încalcă regulile de circulație:

- Mi-am făcut epilare definitivă și nu am voie să port centura;

- Nu vorbeam, șefu`, la telefon, doar ascultam ce-mi spunea;

- Nu am aruncat țigara pe geam, mi-a căzut din mână;

- Am schimbat plăcuțele de frână și le testam să văd dacă țin;

- Șefu’, nu am trecut pe roșu, era auriu;

- Dar n-am băut nimic, am mâncat câteva bomboane cu alcool! (Rezultat:1,01‰!)

- Cum să fie 0,57? Am băut doar o bere. De care? La 2,5 litri;

- Am două ore de permisie de la soție. Merg să joc fotbal, mă grăbeam, mă-nțelegeți?

- Permisul? Păi de unde să am, ce, mi-ați dat?

- Boss, e blasfemie să merg cu 50 la oră cu mașina asta!

- Am ieșit acum de la spălătorie și voiam să o usuc!

- Desfundam mașina, că a avut probleme la filtrul de particule;

- Mă grăbesc, că se răcește pizza;

- Waze-ul nu vă arată aici. Vreau să văd și eu ordinul de serviciu.

Polițiștii spun că cei mai creativi au fost cei prinși conducând sub influența substanțelor psihoactive, dar scuzele invocate de ei nu pot fi reproduse pe Facebook.

„Indiferent de motivele invocate, rezultatul a fost același… aplicarea legii!”, au conchis reprezentanții MAI.

Editor : Liviu Cojan