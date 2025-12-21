Inventivitatea unor hoți din Oltenia a luat prin surprindere autoritățile. Mai mulți indivizi necunoscuți au furat conductele de irigații de pe un câmp după ce au săpat un șanț lung de peste doi kilometri pentru a le dezgropa.

În Călărași, județul Dolj, membri din mai multe asociații care dețin o plantație de salcăm au găsit „tranșee” săpate de cei care au furat conducta de irigații din vechiul sistem. Acesta urma să fie legat de actualul sistem la care se lucrează în localitate, însă lucrările au fost oprite.

Polițiștii anchetează furtul. Hoții au săpat doi metri pentru a ajunge la metal.

Autoritățile locale spun că ar trebui alocați 100.000 de euro pentru înlocuirea materialului furat.

Editor : A.C.