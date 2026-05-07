Conflict în instanță între Salvamont România și Crucea Roșie. Ce a provocat disputa între serviciile de ajutor

Salvamont România și Crucea Roșie se află într-un conflict legal, care a pornit din cauza simbolului folosit în sigla salvatorilor montani, și anume crucea roșie. Supărarea celor de la Crucea Roșie a ajuns până în instanță și spun că sigla celor două instituții este aproape identică. Pe de altă parte, însă, Salvamont susține că au același simbol de mai bine de 50 de ani și nu au existat probleme până acum.

Crucea Roşie a avut, marţi, o primă reacţie, după ce Salvamont a anunţat cu o zi urmă faptul că Societatea Naţională de Cruce Roşie a început un demers de anulare în instanţă a mărcii oficiale Salvamont, care conţine simbolul de „cruce roşie”.

„Avem încredere în Justiţie. Protecţia emblemei nu se tranşează pe Facebook. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România regretă tonul în care un subiect de natură juridică şi instituţională a fost adus în spaţiul public. Demersul Crucii Roşii Române nu vizează activitatea Salvamont, rolul salvatorilor montani, contribuţia voluntarilor sau colaborările locale existente între structurile Salvamont şi filialele Crucii Roşii Române, ci exclusiv clarificarea regimului juridic al utilizării emblemei Crucii Roşii. Emblema Crucii Roşii este protejată prin Legea nr. 139/1995, prin art. 437 din Codul penal şi prin cadrul internaţional aplicabil, inclusiv Convenţiile de la Geneva”, precizează Crucea Roşie într-un comunicat de presă.

Aspectele în discuţie fac obiectul unor proceduri oficiale aflate în desfăşurare, inclusiv în faţa OSIM şi a instanţelor competente, transmite sursa citată.

„Din respect pentru aceste proceduri, Crucea Roşie Română nu va comenta punctual afirmaţiile formulate în spaţiul public şi nu va transforma un subiect juridic într-o dispută publică. Avem încredere în Justiţie şi vom formula toate argumentele necesare în cadrul legal adecvat”, mai spune Crucea Roşie.

Luni, Salvamont România a postat un mesaj pe Facebook în care anunţă faptul că Societatea Naţională de Crucea Roşie a atacat în instanţă folosirea de către Salvamont a simbolului de „cruce roşie” în marca sa oficială.

„Salvamont România îşi arată profunda dezamăgire faţă de demersul început de către conducerea Societăţii Naţională de Cruce Roşie din România de anulare în instanţă a mărcii oficiale Salvamont, demers iniţiat pe fondul unei istorii frumoase de aproape 50 de ani între cele două entităţi, în care nu a existat niciodată vreun litigiu, aruncând practic la lada de gunoi o colaborare îndelungată foarte bună şi cu rezultate excepţionale. În toamna anului 2024, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România a notificat Salvamont România, susţinând că utilizarea simbolului «cruce roşie» în cadrul siglei Salvamont ar fi nelegală şi solicitând renunţarea la actuala emblemă. În răspunsul nostru am subliniat faptul că activitatea de salvare montană din România este oficializată de peste 122 de ani, iar emblema «triunghiul Salvamont» a fost concepută în anii '60 şi consacrată legal, împreună cu denumirea oficială «Salvamont», încă din anul 1969, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 140/1969 privind prevenirea accidentelor turistice şi organizarea acţiunilor de salvare în munţi”, se menţionează în postarea Salvamont.

