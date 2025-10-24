Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a dat asigurări că va verifica conductele de gaz din București pentru a evita, pe viitor, astfel de tragedii. Bucureștiul are aproximativ 5.500 de km de tevi de gaze, iar în jur de 750 de blocuri au rețea comună de gaze naturale.

„Vom face controale cu ANRE și Distrigaz în perioada următoare, pentru a depista dacă mai există asemenea situații. Am încurajat toți bucureștenii care simt sau au simțit vreun miros pregnant de gaz, să sune imediat la 112.

Nu am spus ca vom face o verificare la rețeaua de gaze în integralitate, pentru că este imposibil. Am spus că vom monitoriza inopinant contoarele și intrările în bloc, pentru că, ințial, trebuie să verificăm dacă aceste supape, sigilii sunt în regulă, pentru că în momentul de față avem niște sigilii decorative”, a declarat Stelian Bujduveanu.

La nivel național, potrivit datelor oficiale, în 2024 în România erau aproximativ 58.000 de km de țevi de gaze. În jur de 14.000 km aparțin Transgaz, în timp ce în jur de 44.000 de km aparțin de Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid.

Evoluția este una uriașă, având în vedere rețeaua de gaze din România în 1990, de exemplu. Atunci, lungimea rețelei de distribuție a gazelor naturale era de aproximativ 11.000 de m.

Până în 2020, rețeaua s-a extins de aproape patru ori, astfel că, potrivit datelor oficiale, în jur de 60% din populația României are acces la rețeaua de gaze, o acoperire mai ridicată fiind în orașe.

În ceea ce privește rețeaua de gaze din București, ultimele date arată undeva la 5.500 de km de tevi. Sunt în jur de 1,4 milioane de consumatori. De altfel, Capitala are cel mai ridicat nivel de racordare la gaze din țară, peste 97% din gospodării, potrivit datelor ANRE. În jur de 750 de blocuri au rețea comună de gaze naturale.

Cosmin Ciocioman, inginer în instalații de gaze, spune că operatorul, în speță Distrigaz, poate controla rețeaua de distribuție, de transport, iar branșamentele se pot controla cu autolaboratoarele pe care le au în dotare.

„Operatorul furnizează gaz și întreține și exploatează rețeaua într-o jumătate de țară, partea de sud. La momentul actual cred că au suficiente autolaboratoare pentru a putea verifica aceste rețele.

Autolaboratoarele merg pe străzi, au în dotarea lor schița rețelei de distribuție, de transport și branșamente, au niște senzori care își iau parametrii. Dacă există o pierdere de gaz, depinde de concentrație, imediat la fața locului vin depistările, adică salariați care scanează toată zona și va spune exact unde este pierderea de gaz”, a explicat inginerul.

Ciocioman spune că tot ce este pe domeniul public se verifică, lucru pe care oricum îl face operatorul.

Aceste verificări se fac periodic. Probabil că este un control suplimentar. Aceste laboratoare verifică fiecare metru”, mai precizează acesta.

