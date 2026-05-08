Live TV

Control judiciar pentru 20 de șoferi STB acuzați că au furat o tonă de motorină dintr-o autobază

Data publicării:
sofer stb politie perchezitii duba
Foto: captură video Poliția Română

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus plasarea sub control judiciar a 20 de şoferi de la Societatea de Transport Bucureşti (STB), acuzaţi că au furat o tonă de motorină din rezervoarele autobuzelor parcate într-o autobază a societăţii. 

De asemenea, şoferii vizaţi de anchetă nu au voie să profeseze pe o perioadă de 60 de zile. 

„În esenţă, în cuprinsul actului de inculpare s-au reţinut următoarele: în perioada 23.01.2026 - 17.04.2026, pe timpul nopţii, mai mulţi conducători auto, salariaţi ai Societăţii de Transport Public Bucureşti, au sustras, în timpul programului de lucru, combustibil din rezervoarele autobuzelor aparţinând societăţii, faptele fiind comise în incinta punctului de lucru - Autobaza Nordului, situat în Bucureşti, sector 1. Totodată, în data de 07.05.2026, procurorul de caz a dispus faţă de toţi inculpaţii măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 07.05.2026 până la data de 05.07.2026, inclusiv, faţă de inculpaţi fiind dispusă, printre altele, obligaţia să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia au săvârşit faptele, respectiv conducător auto în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB)”, transmite Parchetul într-un comunicat de presă. 

Ancheta a fost demarată joi, prin efectuarea a 20 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Dâmboviţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de furt calificat, ocazie cu care a fost găsită o cantitate de aproximativ 1.000 de litri de motorină. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sofer stb politie perchezitii duba
Percheziții la zeci de șoferi STB, suspectați că au furat peste o tonă de motorină și piese de schimb din societate
mascati
Aproape 8 kilograme de droguri de mare risc, confiscate în urma unor percheziţii în Vrancea. Patru persoane au fost reţinute
fratii tate pe strada
Frații Tate scapă de controlul judiciar. Cheltuielile de judecată, suportate de statul român
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar din dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia este definitivă
politie jandarmi poarta brasov
Furt de motorină pe șantier de modernizare a căii ferate în Brașov. Angajaţi ai unei firme de lucrări ar fi format un grup infracțional
Recomandările redacţiei
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai...
masini de politie din germania
Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig...
sigla psd
PSD îl somează pe premierul demis Ilie Bolojan să înceteze „numirile...
vasul de croazieră MV Hondius
„A fost iadul pe pământ”. Povestea cutremurătoare a unui...
Ultimele știri
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
Acționarii Hidroelectrica vor suspendarea contractului preşedintelui Consiliului de supraveghere. Silviu Avram e inculpat pentru mită
Mesajul papei Leon după întâlnirea cu Marco Rubio: „Nu ne putem resemna cu imaginile morții”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe...
Fanatik.ro
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză...
Pro FM
North West a apărut cu sprâncene decolorate, dinți negri și păr albastru. Fiica lui Kanye West, transformare...
Film Now
Martin Short, prima apariție publică după moartea fiicei sale. I-a avut alături pe cei doi băieți ai săi
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Fostul soț al Eugeniei Șerban și patima care l-a costat milioane de dolari: "Nu s-a lăsat niciodată de asta"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce îți dispare pofta de mâncare când ești bolnav. Ce e bine să faci în astfel de momente
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Hugh Jackman, decizie neașteptată înainte de apariția la Met Gala. Ce a făcut pentru a rupe definitiv...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă