Video Copil de 11 ani, prins la volanul unei mașini în județul Dolj. Polițiștii l-au urmărit pe străzi după ce minorul a fugit de ei
Data actualizării: Data publicării:
Un copil în vârstă de 11 ani a fost prins la volanul unei mașini, gonind pe o stradă dintr-o comună din județul Dolj. La vederea polițiștilor, minorul a accelerat, după care a abandonat mașina și a fugit într-o curte.
Un copil de 11 ani din Amărăștii de Jos, Dolj, a fost surprins de polițiști la volanul unei mașini, în care se afla și bunica lui, o femeie de 57 de ani.
Potrivit anchetatorilor, minorul conducea autoturismul pe o stradă din localitate atunci când a fost observat de un echipaj de poliție. Oamenii legii au pornit în urmărirea mașinii, iar când băiatul și-a dat seama că este urmărit, a accelerat.
Cursa s-a oprit în fața casei sale, unde copilul a abandonat mașina și a fugit în locuință.
Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, care a fost înaintat la Parchet. Procurorii urmează să decidă ce măsuri vor lua în acest caz.