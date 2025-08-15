Un copil în vârstă de 11 ani a fost prins la volanul unei mașini, gonind pe o stradă dintr-o comună din județul Dolj. La vederea polițiștilor, minorul a accelerat, după care a abandonat mașina și a fugit într-o curte.

Un copil de 11 ani din Amărăștii de Jos, Dolj, a fost surprins de polițiști la volanul unei mașini, în care se afla și bunica lui, o femeie de 57 de ani.

Potrivit anchetatorilor, minorul conducea autoturismul pe o stradă din localitate atunci când a fost observat de un echipaj de poliție. Oamenii legii au pornit în urmărirea mașinii, iar când băiatul și-a dat seama că este urmărit, a accelerat.

Cursa s-a oprit în fața casei sale, unde copilul a abandonat mașina și a fugit în locuință.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, care a fost înaintat la Parchet. Procurorii urmează să decidă ce măsuri vor lua în acest caz.

