Un copil de 5 ani a ajuns la spital după ce a fost mușcat de un ligru, un hibrid rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică. Incidentul s-a produs în parcul zoologic din Zaharești, județul Suceava, la doar câteva zile după ce o fetiță de 4 ani a fost rănită de o maimuță.

Incidentul s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute, în parcul zoo din Zaharești, Suceava. Copilul de 5 ani mușcat de ligru a fost transportat la spital, unde medicii au recomandat vaccinarea de urgență a minorului.

Animalul este un hibrid rezultat din împerecherea unui leu mascul cu o tigroaică, și este adesea prezentat în grădini zoologice și parcuri tematice.

Cazul vine la doar câteva zile după ce o fetiță de 4 ani a fost mușcată de o maimuță, tot în parcul zoo din Zaharești, potrivit Monitorul de Suceava. De altfel, medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Suceava au confirmat că în această vară au tratat mai mulți copii cu mușcături sau zgârieturi provocate de animalele din același parc.

Anterior, Garda de Mediu și Direcția Sanitar-Veterinară au găsit nereguli la grădina zoologică din Zaharești. În urma controalelor, au fost aplicate sancțiuni, inclusiv o amendă de 3.000 de lei pentru neconformități.

Editor : Ș.A.