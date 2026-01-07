Live TV

Crăciunul pe rit vechi. Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. Pe ce dată este Anul Nou

Crăciunul pe rit vechi. Foto Getty Images
Crăciunul pe rit vechi. Foto Getty Images
Crăciunul pe rit vechi 2025 Tradiții și obiceiuri de Crăciun Când este Revelionul pe rit vechi

Pe 7 ianuarie 2026, credincioșii ortodocși din România și din întreaga lume sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi, o zi încărcată de semnificații religioase și tradiții transmise de-a lungul timpului. Această sărbătoare marchează Nașterea Domnului Iisus Hristos conform calendarului iulian, păstrat de biserica ortodoxă pentru respectarea ritului tradițional.

În comunitățile care urmează stilul vechi, ziua este marcată de colinde, mese festive, obiceiuri străvechi și ritualuri spirituale, reprezentând totodată un prilej de reuniune familială și reflecție asupra valorilor religioase și culturale care mențin legătura cu tradiția.

Crăciunul pe rit vechi 2025

Crăciunul pe rit vechi se sărbătorește conform calendarului iulian, introdus de Iulius Cezar în anul 45 î.Hr., folosit timp de secole de biserica ortodoxă pentru calcularea sărbătorilor religioase. În 1582, Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian pentru a corecta decalajul dintre anul solar și cel iulian. Ca urmare, astăzi există o diferență de 13 zile între cele două calendare.

În 2026, sărbătoarea are loc marți, 7 ianuarie. Pentru credincioși, această sărbătoare nu este doar despre dată, ci despre continuitate, rugăciune și respect pentru tradiție. Este o ocazie de reflecție, de reuniune familială și de celebrare a valorilor transmise de-a lungul generațiilor.

Motivul principal pentru care unele comunități păstrează Crăciunul pe rit vechi nu este doar calendaristic, ci și spiritual. Bisericile ortodoxe consideră că menținerea calendarului iulian respectă tradiția străveche, deoarece a stabilit ritmul sărbătorilor bisericești și menține legătura cu practicile Sfinților Părinți. 

Crăciunul pe rit vechi se sărbătorește în țările și comunitățile ortodoxe care păstrează calendarul iulian pentru sărbătorile religioase. Principalele locuri sunt:

  • În România - la biserica ortodoxă de stil vechi și în comunități care respectă tradițiile calendarului iulian;
  • În Rusia - biserica ortodoxă Rusă sărbătorește Crăciunul pe 7 ianuarie;
  • Serbia, Georgia, Ucraina - comunitățile ortodoxe urmează stilul vechi.
  • Alte țări și diaspora - în comunități din Canada, SUA, Australia sau Europa, unde credincioșii respectă calendarul iulian.

Biserica Ortodoxă Rusă, Sârbă și Patriarhia Ierusalimului, Mănăstirile din Sfântul Munte Athos, cu excepția Mănăstirii Vatoped, folosesc în continuare calendarul Iulian.

Tradiții și obiceiuri de Crăciun

Crăciunul pe rit vechi nu este doar o zi de sărbătoare religioasă, ci și un festival al tradițiilor străvechi, păstrate din generație în generație.

Colindatul și urările de bine

În ajunul și ziua Crăciunului, tinerii merg din casă în casă cu colinde tradiționale. Aceste cântece nu aduc doar urări de sănătate și prosperitate, ci transmit și povești vechi, legate de nașterea lui Hristos și de valorile comunității. În unele sate, colindătorii sunt răsplătiți cu nuci, mere, dulciuri sau bani, menținând astfel tradiția ospitalității.

Steaua și plugul

În mediul rural, obiceiurile de Crăciun includ mersul cu steaua - un simbol al Nașterii Domnului - și cu plugul, acțiuni menite să aducă noroc și belșug. Aceasta este o tradiție cu rădăcini străvechi, adaptată apoi în ritualul creștin, care marchează legătura dintre om, natură și divinitate.

Coliva și pomenirea celor dragi

În unele familii, se păstrează obiceiul de a pomeni pe cei adormiți prin aprinderea de lumânări sau pregătirea de colivă. Astfel, Crăciunul devine un moment nu doar de bucurie, ci și de reflecție asupra continuității vieții și a valorilor familiale.

Fiecare obicei poartă un mesaj spiritual: colindatul simbolizează vestea Nașterii lui Hristos, masa festivă reprezintă ospitalitatea și comuniunea, iar steaua și plugul evocă legătura dintre tradiție și natură. Prin păstrarea acestor obiceiuri, comunitățile transmit generațiilor tinere respectul pentru credință, familie și identitate culturală.

Tradiții culinare de Crăciun pe rit vechi în comunitățile din România

Masa de Crăciun a comunităților de rit vechi din România păstrează obiceiuri culinare specifice, care reflectă diversitatea culturală și tradițiile fiecărui grup etnic.
Potrivit tradiției, în ajunul Crăciunului pe rit vechi, pe masă se pun douăsprezece feluri de mâncare, câte unul pentru fiecare dintre cei doisprezece apostoli. De pe masă nu trebuie să lipsească: grâu fiert cu nucă, compot de prune și sarmale de post cu hribi. Un fel traditional de Crăciun este “Kutia”, un preparat rece, asemănător unui terci, făcut din grâu integral, semințe de mac, stafide, nuci și miere.

Rușii lipoveni pregătesc bucate tradiționale precum “haladet”, o piftie servită cu hrean, și “lapșa”, tăieței fierți în supă de pasăre. Pe lângă acestea, de pe masă nu lipsesc sarmalele, preparatele din pește și cozonacul cu nucă, dar nici “vareniki”, colțunași umpluți cu brânză, specifici bucătăriei slave.

Ucrainenii stabiliți în Maramureș pregătesc pentru masa de Crăciun nouă feluri de mâncare, dintre care cel mai important este „hrebleanca”, o mâncare din ciuperci și zeamă de varză, menită să aducă belșug și sănătate familiei.

În comunitățile de sârbi, se servesc preparate de post, iar la miezul nopții se aprinde o creangă de stejar, denumită „banjak”. Conform superstițiilor, aceasta simbolizează bunăstare, noroc, fericire și bani, aducând protecție gospodăriei.

Basarabenii au tradiția de a pregăti, pe 7 ianuarie, un aluat din care fac „Crăciunelul”, un colac în forma cifrei opt, și „Ajunelul”, colacul care vestește Nașterea Domnului.

Când este Revelionul pe rit vechi

În fiecare an, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, cei care urmează calendarul iulian sărbătoresc Revelionul pe rit vechi, marcând intrarea în Noul An. Această sărbătoare păstrează tradiții și obiceiuri populare specifice perioadei și este, pentru mulți, un prilej de reuniune familială și reflecție asupra începutului de an.
De asemenea, Boboteaza este celebrată pe 19 ianuarie de către credincioșii ortodocși de rit vechi, continuând ciclul sărbătorilor religioase tradiționale după calendarul iulian.

