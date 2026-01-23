Live TV

Apar noi detalii cutremurătoare care ar putea schimba cursul anchetei în dosarul crimei din Timiș, unde doi copii de 15 ani și unul de 13 ani au ucis cu premeditare un alt adolescent. Martorul-cheie din dosar a explicat la Digi24  cum a ajuns borseta băiatului ucis în fața casei sale. Acesta crede că băieții suspectați de comiterea crimei ar fi încercat să dea vina pe el ca să scape basma curată. Urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

„Borseta lui Mario s-a găsit lângă casă mea și de acolo s-a tras concluzia că eu aș fi vinovat sau să am legătură cu așa ceva. Mario a fost prietenul meu, eu nu am avut nimic de-a face cu așa ceva. Toată noaptea l-am căutat pe Mario cu unchiul lui, cu prietenii”, a spus tânărul.

„Cei doi criminal știu că sunt de aici din sat, că sunt dintr-o familie mai dărăpănată, mai aiurea”, mai spune el.

Martorul mai spune că „se aude” că suspecții ar consuma droguri.

El crede că e posibil ca borseta victimei să fi fost pusă intenționat în fața casei sale, pentru a arunca vina pe el.

„Mă gândesc și la asta, da, dar nu știu ce să cred”, adaugă el.

Tânărul a povestit că în a doua zi după crimă s-a întâlnit cu al treilea suspect, un băiat de 13 ani:

„Era puțin cam agitat și eu eram în mașină, nu știam ce se întâmplă, doar a trecut o dată pe lângă mine. Abia a doua zi am auzit ce s-a întâmplat”.

Întrebat dacă i s-a părut suspicios că băiatul era agitat, martorul a spus: „Doar după ce am aflat ce s a întâmplat cu Mario”.

Unchiul băiatului ucis, care este polițist local, a povestit și el cum a reușit să afle că nepotul lui a fost omorât de prieteni

„Era foarte incoerent în declarații, nu era atent la întrebări, era îngândurat, răspundea cu alte întrebări, se vedea că nu e în regulă și atunci am forțat nota și am inventat o poveste. Spune-ne dacă există o șansă să-l salvăm, zi-mi unde e și ce s-a întâmplat, că mai rău îți faci și, după un moment de liniște, a zis: bine, hai că vă zic adevărul: Mario e mort. Cum e mort? Da, l-au omorât”, a spus unchiul băiatului ucis. „

Mario, un adolescent de 15 ani, a fost ucis, incendiat și îngropat de doi băieți de 15 ani și unul de 13, cu care ar fi avut un conflict mai vechi.

Adolescenții de 15 ani au fost reținuți. Cel de 13 ani este prea mic și nu răspunde penal pentru faptele sale.

Procurorii au descoperit că aceștia au plănuit crima timp de o lună. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, crima ar fi fost comisă din invidie.

