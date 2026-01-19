Crimă în Constanța: un tânăr de 20 de ani, acuzat că și-a ucis mama prin înjunghiere

Un tânăr de 20 de ani este acuzat că și-a omorât mama prin înjunghiere, într-un apartament din municipiul Constanța. Cazul a fost semnalat luni, în jurul orei 13:00, iar ancheta la fața locului este în desfășurare, potrivit autorităților.

Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați de un bărbat care a anunțat că, în cursul nopții precedente, și-ar fi înjunghiat mama.

„Deplasați la fața locului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, într-un imobil fiind identificată o femeie, de 49 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată. Echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul victimei”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanța.

Presupusul autor, un tânăr în vârstă de 20 de ani, se află în custodia polițiștilor.

La locul faptei au intervenit polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale, care continuă cercetările sub coordonarea procurorilor Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ancheta vizează stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs crima.

