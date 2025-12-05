Criza de la Paltinu. Bolojan, despre reluarea alimentării cu apă: Va putea fi folosită mai întâi pentru spălat, toalete, instalații

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după ședința de Guvern, că în această după-amiază va avea loc o ședință a Consiliului Județean pentru Situații de Urgență în care va fi votată reluarea alimentării rețelei cu apă afectată în urma reducerii nivelului din lacul Paltinu. Șeful Executivului spune că este foarte posibil ca alimentarea să reînceapă vineri seara, treptat, dar că autoritățile locale vor emite avertizări în privința potabilității apei, nefiind garantată siguranța apei de băut. Astfel, în primele zile apa va putea fi folosită mai ales pentru „spălat, la toalete, pentru instalații”. „Înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni”, precizează Bolojan, care spune că, în zilele următoare, localitățile afectate vor avea apă potabilă în continuare prin rezervele de stat.

„Am lucrat cu autoritățile locale să realimentăm locuințele oamenilor. În discuția de aseară cu responsabilii principali din CJSU am convenit ca în această după-amiază să aprobe reluarea alimentării cu apă. Foarte posibil ca din această seară alimentarea cu apă să înceapă să fie asigurată. Nu se va vedea la toate locuințele imediat, ci va fi asigurată treptat.

În ședința de Guvern am mandatat reprezentanții Ministerului Sănătății, DSP, ai Ministerului Mediului, MAI, IGSU să voteze pentru această reluare, să susțină autoritățile din Prahova așa încât cât mai repede posibil oamenii, companiile să aibă acces la apă.

Problema pe care o avem zilele astea este că după ce s-a reușit să se furnizeze apă care nu are o concentrație așa de mare de nămol, după ce această apă a fost tratată, după ce a ajuns în rezervoarele operatorului regional e nevoie de 72 de ore să treacă pentru a garanta că această apă este potabilă. Dat fiind faptul că oamenii nu au de câteva zile apă, am mandatat reprezentanții ministerelor să susțină reconectarea cât mai rapidă a locuințelor la apă, avertizând cetățenii că nu există garanția ca această apă este potabilă, dar faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru instalații, înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni.

Am mandatat colegii care asigură alimentarea cu apă potabilă ca și în zilele următoare să asigure localitățile unde e nevoie de apă potabilă, prin rezervele de stat”, a declarat Ilie Bolojan.

Editor : Alexandru Costea