CTP, despre protestele din Capitală: Soluția lor - fără mască, fără vaccin și să ne tratăm cu leacul doctoriței-minune de la Maglavit

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre cele două proteste de la București. Gazetarul spune că „rezultatul practic al acestei vânzoleli pe care o vedem pe ecran este un număr. Numărul de infectări în plus, pe care le va genera ce vedem acolo”, asta pentru că „toți oamenii aceștia fără mască, băgați unii în alții vor duce virusul în familii, în societate, la locul de muncă”. În plus, CTP spune că la aceste manifestații este vorba de o „propagandă protocronistă, dacopată, începută în anii 70 sub Ceaușescu”.

Cristian Tudor Popescu: Aceste proteste sunt, și vor mai fi, un simptom al pandemiei. Adică trebuie să adăugăm la simptomele COVID – febră, dureri de cap, tuse seacă, oboseală, pierderea mirosului și gustului – trebuie să adăugăm și aceste manifestări de stradă. Ele vor avea loc câtă vreme durează pandemia.

Deci, dacă cetățenii reaționali, cu bun simț din această țară s-au săturat de a nu-și vedea pe cei dragi, a nu se putea îmbrățișa, s-au săturat să muncească cu masca pe față, s-au săturat să se ferească tot timpul, să trăiască în această tensiune, într-adevăr greu suportabilă, în care ne aflăm de un an de zile, atunci, le spun că trebuie să se sature în continuare de toate acestea, plus și de astfel de proteste pe care le vom vedea în continuare.

Care este rezultatul practic? Dincolo de tot ce vedem filmat la anumite televiziuni din unghiuri avantajoase, ca să pară mai mulți respectivii, în vreme ce crainicii de acolo anunță că sunt zeci de mii de oameni... ei sunt, cum ați spus - maximum o mie au fost la cele două mitinguri. Dar acești inși sunt amplificați prin respectivele televiziuni, ca să pară mai amenințător ce fac acolo, să pară că sunt foarte mulți.

CTP: Un procent neneglijabil dintre ei vor duce virusul pentru a-i infecta pe alții. Ăsta este singurul rezultat al protestelor

Rezultatul practic al acestei vânzoleli pe care o vedem pe ecran este un număr. Numărul de infectări în plus, pe care le va genera ce vedem acolo, toți oamenii aceștia fără mască, băgați unii în alții, vor duce virusul plecând de aici. Se duc unde se duc – în familii, în societate, la locul de muncă.

Cu siguranță, un procent neneglijabil dintre ei vor duce virusul pentru a-i infecta pe alții. Ăsta este singurul rezultat. În rest, aceste proteste nu au în spate o structură politică, nu au soluții, nu propun alternative la actuala guvernare pe care o critică. Actuala guvernare care face destul greșeli în gestionarea acestei pandemii, fără discuție. Dar, acești oameni adunați aici nu au absolut nicio soluție.

Ce propun ei? Păi, propun să nu mai purtăm mască, să nu ne mai vaccinăm și să ne tratăm cu ivermectină și cu leacul doctoriței-minune de la Maglavit.

Să fie amendați în primul rând organizatorii. Există organizatori care au asigurat, când au cerut aprobare, că vor fi doar o sută de persoane, potrivit legii. S-a depășit cu mult acest prag, prin urmare organizatorii sunt cunoscuși, să fie amendați potrivit legii. Nici mai mult, nici mai puțin.

Ceea ce au făcut bine forțele de ordine, este că nu au intrat în coliziune, din câte am văzut eu, cu acești manifestanți, pentru că asta n-ar face decât să-i impulsioneze pe acești indivizi să continue cu lozinca că suntem călcați în picioare, suntem atacați de forțele de ordine ale Guvernului, și așa mai departe. Deci, e bine cum au procedat forțele de ordine, după părerea mea.

CTP: Ai cui stăpâni suntem aici? Pe cine stăpânim? Cine sunt sclavii? Cine sunt slugile?, dacă noi suntem stăpâni

Am ascultat mai devreme... la Parcul Izvor, am văzut la mitingul de acolo o horă pe melodia „Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni”. Întotdeauna o să mă întreb, la versul ăsta, ai cui stăpâni suntem aici? Pe cine stăpânim? Cine sunt sclavii? Cine sunt slugile?, dacă noi suntem stăpâni. Noi, românii.

Însă, după aceea, o persoană a luat cuvântul în fața cinstitei adunări și a spus: „Nu vreau să mai auzim că noi suntem urmașii lui Traian. Noi nu suntem romani, noi nu suntem urmașii lui Traian. Noi suntem urmașii lui Burebista și Decebal.

Deci, e vorba de acea propagandă protocronistă, dacopată, începută în anii 70 sub Ceaușescu, și pe care o regăsim acum. Ea are la dispoziție două persoane care nu sunt de etnie română – președintele Iohannis și secretarul de stat Raed Arafat. Aceștia doi sunt mană cerească pentru acești manifestanți, pentru că ei unesc în acest ghiveci „ideologic” cu care vin în stradă, unesc protestele anti-pandemie cu protestele xenofobe, împotriva străinilor. Și îi au pe aceștia doi la dispoziție.

CTP: În cazul în care PSD și Dăncilă conduceau România nu am fi avut aceste proteste

De asemenea, vă rog să vă gândiți la o istorie contrafactuală. Dacă acum ar fi fost la putere Viorica Dăncilă – președinte, și PSD-ul să guverneze. Nu am mai fi avut astfel de manifestații, pentru că această coaliție aflată acum la guvernare, cu toate păcatele ei pe care le vedem în fiecare zi, este o coaliție pro-europeană, și aceste mișcări sunt mișcări în mod fundamental anti-occidentale, după cum ați văzut toate lozincile astea cu românii, stăpânii, Burebista, Decebal, nici măcar Traian nu este acceptat, deci, iată că lângă Iohannis, lângă Arafat îl avem și pe împăratul Traian acum, care este excomunicat de acești inși.

Deci, în cazul în care PSD și Dăncilă conduceau România nu am fi avut aceste proteste, ar fi fost mult mai reduse, poate deloc.