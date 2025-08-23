Live TV

Video Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu. Precizările Ministerului de Interne

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-23 111453
Foto: captura video MAI/ Facebook

Un anunț video publicat vineri pe Facebook de către Ministerul de Interne a creat confuzie în ceea ce privește folosirea buletinelor simple, fără cip, ca documente de călătorie. Recent, noile cărți de identitate au început să fie emise la nivel național iar, treptat, ele vor înlocui vechiul format al buletinelor care au o dimensiune mai mare. Însă, conform legislației UE, noile buletine fără cip nu vor putea fi folosite ca documente de călătorie. Totodată, este de reținut că buletinele emise în vechiul format vor fi valabile în continuarea ca documente de călătorie, până în 2031. 

„Știai că noua carte electronică de identitate este și document de călătorie? Asta înseamnă că o poți folosi în toate statele membre ale Uniunii Europene. (…) Atenție! Cartea de identitate simplă nu este document de călătorie și nu poți călători în străinătate cu aceasta”, spune, într-un anunț video pe Facebook, o reprezentantă a MAI.

Ceea ce vrea să transmită anunțul Ministerului de Interne este că noile cărți de identitate simple, care au început să fie eliberate recent la nivel național, nu pot fi folosite pentru a călători în afara țării fără alt document de călătorie, fiind nevoie de un pașaport.

„Cartea de identitate simplă nu conține date electronice și nu poate fi utilizat ca document de călătorie în afara teritoriului României”, arată site-ul carteadeidentitate.gov.ro.

Buletinele pe formatul vechi nu se mai eliberează din luna aprilie.

În schimb, au început să fie eliberate noile cărți de identitate, cu cip sau fără cip.

„Cartea electronică de identitate respectă standardele de securitate europene și internaționale privitoare la documentele de călătorie și poate fi utilizată în acest scop pentru deplasarea în statele membre UE și în Spațiul Schengen”, arată site-ul carteadeidentitate.gov.ro.

Cele cu cip vor putea fi folosite și în afara granițelor, cele fără cip vor fi doar documente de identificare pe teritoriul României.

Cărțile de identitate emise pe vechiul format expiră în august 2031, inclusiv cele care au un termen de valabilitate ce depășește această dată.

Potrivit dispozițiilor art.5 alin.1 din Regulamentul (UE) nr.2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 ,,cărțile de identitate care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 3 încetează să fie valabile la data expirării lor sau în termen de 3 august 2031, oricare dintre aceste date survine mai întâi”, arată un comunicat de presă.

Astfel, potrivit anunțului MAI, doar cartea electronică, adică noul buletin cu cip, va putea fi folosită ca document de călătorie în UE, plus Turcia și Republica Moldova.

