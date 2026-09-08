Cui îi spui „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică: Lista celor mai populare nume care își serbează onomastica pe 8 septembrie

Celebrată pe 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică, este una dintre marile sărbători ale creștinătății. Această zi are o însemnătate deosebită pentru credincioși și reprezintă totodată un moment de bucurie pentru cei care poartă numele Maria sau alte prenume derivate si își celebrează ziua onomastică.

De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului peste două milioane de români își sărbătoresc ziua de nume.

Ce simbolizează numele Maria

Maria este unul dintre cele mai cunoscute și răspândite prenume feminine, având o puternică semnificație religioasă și culturală. Numele provine din forma ebraică Miryam (Miriam), a cărei etimologie nu este pe deplin clarificată. De-a lungul timpului, i-au fost atribuite sensuri precum „cea iubită”, „cea dorită” sau „cea respectată”.

„În tradiția creștină, prenumele Maria are o semnificație aparte datorită Fecioarei Maria, mama lui Iisus Hristos. Din acest motiv, numele este asociat simbolic cu valori precum credința, blândețea, modestia, grija față de ceilalți și puterea sufletească.

Popularitatea prenumelui s-a menținut de-a lungul secolelor, Maria regăsindu-se în numeroase țări și culturi, sub forme și variante diferite. În România, numele rămâne unul dintre cele mai apreciate prenume feminine, păstrând o legătură puternică atât cu tradiția creștină, cât și cu valorile asociate feminității și nobleții sufletești.”, a explicat preotul Marius Oblu pentru Digi24.ro

Cine își sărbătorește onomastica de Sfânta Maria Mică

Pe 8 septembrie, își sărbătoresc onomastica, în primul rând, persoanele care poartă numele Maria. Lor li se alătură, potrivit tradiției, cele care se numesc Mariana, Marian sau Ana-Maria, precum și persoanele care poartă prenume derivate ori diminutive intrate în uzul românesc.

Urările de „La mulți ani” le sunt adresate frecvent și românilor care poartă nume precum: Mărioara, Marieta, Măriuța, Măruța, Marița, Marilena, Marinel, Marinela, Mari, Meri, Mia, Mioara, Mimi ori Mița. În funcție de obiceiul familiei, pe lista sărbătoriților pot fi incluși și cei care se numesc Marin, Marina, Mărin, Marinică, Mario, Mara, Maia sau Maricica.

Nu toate aceste prenume provin, din punct de vedere lingvistic, direct din numele sfânt Maria. Asocierea lor cu sărbătoarea din 8 septembrie este determinată, în unele cazuri, de tradiția populară, de asemănarea formei sau de alegerea personală a fiecăruia. Din acest motiv, anumite persoane își celebrează ziua numelui de Sfânta Maria Mare din 15 august, în timp ce altele preferă data de 8 septembrie.

Se serbează numele Marius de Sfânta Maria?

„Prenumele Marius este asociat și cu sărbătoarea Sfintei Maria, deși, din punct de vedere etimologic, nu este derivat direct din numele Maria.

Sfântul Marius este prăznuit în calendarul ortodox pe 6 iulie, aceasta fiind ziua dedicată în mod distinct acestui nume. Cu toate acestea, în tradiția românească, Marius poate fi sărbătorit și de Sfânta Maria, iar o urare adresată cu această ocazie nu este considerată nepotrivită.

În spiritul sărbătorii, important este să nu excludem pe nimeni de la bucuria și gândurile bune ale acestei zile. Sfânta Maria este un moment de sărbătoare pentru întreaga comunitate a credincioșilor, iar un simplu „La mulți ani!” poate fi transmis cu drag și celor care poartă numele Marius.”, a adăugat preotul

Se fac urări doar pe 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului?

„În ceea ce privește urările de onomastică, nu există o regulă care să stabilească faptul că acestea trebuie transmise exclusiv pe 8 septembrie. Deși data de 15 august are un caracter solemn și este asociată cu trecerea Fecioarei Maria la viața cerească, sărbătoarea nu este privită în tradiția creștină doar ca un moment de tristețe. Adormirea Maicii Domnului este legată de credința în viața veșnică și de bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, motiv pentru care urările de „La mulți ani!” pot fi considerate potrivite și cu această ocazie.

Pe de altă parte, 8 septembrie este o sărbătoare cu o puternică notă de bucurie și este asociată în mod tradițional cu celebrarea numelui Maria și a numelor derivate. Din acest motiv, persoanele care preferă să transmită sau să primească urări într-un singur moment pot alege data de 8 septembrie.” a conchis preotul Marius Oblu

Editor : M.C.