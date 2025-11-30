Live TV

Cui să îi spui „La mulți ani” de Sfântul Andrei. Preotul explică importanța celui mai popular nume sărbătorit pe 30 noiembrie

Cui să îi spui la mulți ani de Sfântul Andrei 2025. Unul dintre cele mai populare nume este sărbătorit pe 30 noiembrie. Foto Getty Images
Cui să îi spui la mulți ani de Sfântul Andrei 2025. Unul dintre cele mai populare nume este sărbătorit pe 30 noiembrie. Foto Getty Images
Care este semnificația numelui Andrei Cui îi urăm „La mulți ani" pe 30 noiembrie Cea mai importantă rugăciune închinată Sfântului Apostol Andrei

În fiecare an, pe 30 noiembrie, biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Andrei, unul dintre cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus, considerat și patron spiritual al românilor. Este ultima mare sărbătoare a lunii noiembrie, iar cu această ocazie mii de români își sărbătoresc onomastica. Printre cele mai cunoscute nume celebrate se află Andrei și Andreea, dar și alte derivate ale acestora. Preotul Nichifor Tănase a explicat pentru Digi24.ro care este semnificația celui mai popular prenume.

Sfântul Andrei este cinstit anual atât de biserica ortodoxă, cât și de biserica greco-catolică. În 2025, sărbătoarea este celebrată în postul Crăciunului, astfel că ziua de 30 noiembrie este cu dezlegare la pește.

Care este semnificația numelui Andrei

„Semnificația prenumelui Andrei provine din grecescul „andreía”, tradus prin „bărbăție”, „curaj” și „tărie”. În Biblie, Andrei este cunoscut ca Protokletos - „Primul chemat” , fiind inițial ucenic al lui Ioan Botezătorul, înainte de a-L urma pe Iisus. Gestul său de a-l aduce pe fratele său, Petru, înaintea lui Hristos îl conturează ca pe un misionar discret, dar neobosit, dedicat răspândirii credinței și împlinirii chemării divine.

În tradiția creștină, numele Andrei este asociat cu vitejie, putere morală și dăruire sufletească, toate aflate sub semnul credinței. Pentru părinții care îl aleg pentru copiii lor, acest prenume devine o moștenire spirituală, un simbol al curajului și al valorilor evanghelice pe care cei mici sunt îndemnați să le urmeze.”, a explicat preotul Nichifor Tănase

Cui îi urăm „La mulți ani" pe 30 noiembrie

„În această zi este bine să îi felicităm pe toți cei dragi care poartă prenumele Andrei și Andreea, dar și pe cei cu variante derivate, care își au originea de la Sfântul Apostol. Este un prilej de a le transmite gândurile noastre bune, urări de sănătate, fericire și împliniri, dar și de a ne aminti de ocrotirea și exemplul Sfântului Andrei”., a transmis pentru Digi24.roPărintele Marius Oblu

Nume care își serbează onomastica în ziua praznicului

Pe 30 noiembrie, își serbează ziua onomastică persoanele care poartă numele Andrei și Andreea, alături de prenume derivate precum:

  • Andrei, Andreas, Andrias;
  • Andries, Andru, Andruț;
  • Andruș, Andrică, Andreiu;
  • Andi, Andu;
  • Andreea, Andra, Andrada;
  • Andruța, Deia, Deea;
  • Edra, Endre, Andreia.

Cea mai importantă rugăciune închinată Sfântului Apostol Andrei

"Sfinte Apostole Andrei, ocrotește-ne pe noi, fii al nostru mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, luminează-ne calea și întărește-ne credința. Ajută-ne să fim drepți, să urmăm poruncile Domnului și să ne păstrăm sufletul curat. Roagă-te pentru noi și pentru toți cei dragi nouă, ca să primim sănătate, pace și binecuvântare."

