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Video Cum a ajuns bărbatul cu rețetă pentru canabis medicinal să aibă din nou dosar penal. Explicația absurdă a Jandarmeriei

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jandarmerie canabis medicinal
Foto: captură video Giancarlo Cristea
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Bărbatul căruia i-a fost confiscat canabisul, recuperat anterior în instanță, a intrat în țară cu 25 de grame, după ce a arătat, la graniță, rețeta medicală primită în Anglia. Însă documentul nu a fost luat în considerare la prima confiscare. Apoi, instanța l-a considerat valabil, dar a venit a doua confiscare, la care a fost din nou ignorat. Digi24 a cerut un răspuns de la autoritățile care s-au ocupat de caz, însă nu a primit unul până acum.

Giancarlo este un român stabilit în Marea Britanie de peste 10 ani. În anul 2024, la venirea în țară, canabisul pe care îl deținea pe baza unei rețete i-a fost confiscat. După doi ani de luptă în instanță, a reușit să-l recupereze. Însă nu pentru mult timp. 

Giancarlo Cristea: „M-am prezentat la BCCO să mi se restituie canabisul. Trebuia să pot deține acel tratament. La o oră după ce BCCO a restituit tratamentul, deși încă aveam în punga originală cu sigiliul pus de autorități, o patrulă de jandarmi m-a oprit în trafic. Jandarmeria a argumentat acțiunea lor, spunând că instanța, Curtea de Apel București, mi-ar fi dat dreptul doar la restituirea canabisului, fără să îmi recunoască dreptul de a-l deține”. 

Avocatul lui spune că situația este cu atât mai absurdă, având în vedere că, atât acum trei ani cât și zilele trecute, clientul lui a reușit să intre în țară cu canabis, după ce a prezentat prescripția medicală. 

Sebastian Nagy: „S-a prezentat la punctul de trecere a frontierei, a declarat și până la urmă a fost lăsat să intre în România, ca acum, când a fost săltat în trafic de Jandarmerie, pe lângă canabisul care i-a fost returnat în baza hotărârii definitive, să îi fie ridicat și canabisul cu care a fost lăsat să intre în țară”. 

Editor : A.C.

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