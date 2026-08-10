Bayar Menzat, cercetător specializat în inteligența artificială, a explicat, la Digi24, cum pot oamenii discerne mai bine între o înregistrare reală și un videoclip generat cu inteligența artificială. El de asemenea a vorbit despre cum ajunge un video să nu mai fie etichetat ca fiind făcut cu AI pe o platformă ca TikTok.

„M-am uitat aseară să văd care sunt clipurile legate specific de Cluj de pe TikTok. În general, platforma TikTok, atunci când cineva urcă un video generat cu AI prima dată, pune o etichetă pe care scrie acest clip a fost generat cu inteligența artificială generativă. Problema apare atunci când acest clip este luat, redistribuit, text este adăugat deasupra lui, rezoluția lui scade, toate informațiile inițiale dispar și atunci devine mai greu pentru platforme să pună acel banner, care dispare.

Oamenii în general, dacă vorbim strict de video generate cu inteligența artificială, acestea încă au multe probleme de ceva care se numește temporaritate, în sensul în care am văzut într-un video cum un șofer dispare pentru o secundă din video, o ușă se închide și se deschide ca o fantomă. Toate aceste mici detalii care tot apar în aceste videouri, deoarece tehnologia nu este suficient de matură încă, sunt acele semnale că acest video este generat cu inteligența atificială, dar și rezoluția scăzută pentru a ascunde aceste defecte, e un alt semn că ar fi generat cu AI”, a declarat cercetătorul Bayar Menzat.

Oamenii care au văzut deja exemple de inteligență artificială generativă devin mai buni la a discerne ce clipuri sunt generate cu AI, arată cercetătorul.

„Un studiu care spune că oamenii care au fost deja expuși la inteligența artificială generativă, adică dacă au văzut exemple, devin mult mai buni la a discerne atunci când mai văd clipuri generative cu inteligența artificială. Există un motiv bun pentru asta, datorită repetițiilor și datorită lucrurilor care tot reapar în acest stil de video. Mereu au aceeași durată, mereu folosesc palete similare de culori, vocile sunt mereu similare. Acest lucru e valabil și pe text și pe video. Dacă cineva este mai în vârstă, nepotul lui poate să-i arate exemple de video generate cu inteligență artificială generativă. Îi arată patru-cinci exemple. Asta am făcut și eu cu tatăl meu, de exemplu, și imediat a înțeles”, susține Bayar Menzat.

El vede reglementarea dezinformării separată de inteligența artificială generativă.

„Cineva poate să ia o imagine, un video, o ambulanță și să pună un text. Acest exemplu cu o ambulanță care fură copii nu ar avea legătură cu inteligența artificială generativă. Cred că încă lucrurile astea ar trebui ținute separate”, susține cercetătorul Bayar Menzat.

Șase bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe, într-o comună din Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire. Procurorii cred că ea a aruncat piatra care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă, apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii.

Editor : Alexandru Costea