Cum au furat doi bărbați din Târgu Mureș un lingou de aur de 100 de grame. Până la urmă, poliția i-a prins

Doi bărbaţi bănuiţi că ar fi furat un lingou de aur, la momentul efectuării unei tranzacţii, au fost depistaţi de poliţiştii din Mureş.



Poliţiştii de la Biroul de Investigaţii Criminale al Poliţiei municipiului Târgu Mureş spun că, pe 12 septembrie, o femeie de 29 de ani din judeţul Mureş, împreună cu fratele acesteia, s-ar fi întâlnit, în municipiul Târgu Mureş, cu doi bărbaţi, pentru a le vinde acestora din urmă un lingou de aur.



În momentul în care unul din cei doi bărbaţi a luat lingoul sub pretextul că vrea să-l verifice, cei doi i-au lovit pe vânzători, după care au fugit cu aurul.



În urma anchetei, polițiștii au identificat doi bărbaţi, de 34, respectiv 40 de ani, ambii din Târgu Mureş, bănuiţi de comiterea furtului. Lingoul de aur, de 100 de grame, în valoare de aproximativ 5.000 de euro, a fost recuperat şi restituit victimei.



Pe data de 1 octombrie, cei doi presupuși hoți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar vineri, 2 octombrie urmează să fie duși la instanţă cu propuneri legale.



Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş.

Editor : D.C.