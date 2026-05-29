Cum le răspunde Radu Miruță celor care se îndoiesc că drona din Galați era rusească: Îi invităm la DGIA, să caute numărul de serie

Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin

Ministrul interimar al Apărării Radu Miruţă a declarat, vineri seară, că îi invită pe toţi cei care spun că drona căzută la Galaţi nu ar fi de fabricaţie rusească să vină la sediul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei pentru a verifica seria componentelor dronei respective.

Radu Miruţă a făcut referire, vineri seară, la informaţiile care au apărut pe parcursul zilei privind faptul că drona căzută pe un bloc în Galaţi nu ar fi de fabricaţie rusească.

„Am auzit astăzi diverse narative cum că drona care a generat incidentul din această dimineaţă nu ar fi rusească. Îi invităm pe cei care consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine să vină la sediul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, unde să caute numărul de serie de pe produsele cu producţie în Rusia. Înţeleg ceaţa asta indusă în jurul războiului, a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Însă ceea ce s-a găsit acolo, în baza seriei componentelor respective, este fără îndoială un produs de fabricaţie rusească”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică.

