Live TV

Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur: „Se întâmplă la șoferii cu multă experiență”

Data actualizării: Data publicării:
accident tm
Sursa: captură video

Şapte oameni au murit marţi, într-un grav accident rutier produs pe DN6, în judeţul Timiş. Un microbuz a intrat în depășire și mai apoi a încercat să pătrundă înapoi pe banda sa, dar a acroșat o cisternă care circula regulamentar. Mai apoi, microbuzul a fost proiectat pe sensul opus unde s-a ciocnit cu un TIR. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat la Digi24 care ar putea fi cauzele tragediei.

„Este foarte special ce s-a întâmplat, pentru că nu a fost o pierdere a controlului clasică, adică nu mergea în linie dreaptă, și s-a dus pe contrasens, ceea ce am putea specula că a dormit, că a fost obosit. A făcut o depășire, nu chiar atât la limită, adică avea timp clar să se se revină pe banda din dreapta, doar că la un moment dat a virat mașina către stânga, ușor, câte puțin, dar a virat și s-a dus direct către TIR”, a spus Titi Aur.

„O variantă ar putea fi că i s-a făcut rău chiar în acel moment șoferului. De adormit e mai puțin probabil, pentru că tocmai făcuse o depășire. Sau o distragere la care a fost atent - și asta se întâmplă în general la șoferii cu multă experiență, care fac curse lungi și care consideră că dacă tot au făcut zeci, sute mii de depășiri, ce mai contează o depășire și a considerat că a terminat de făcut depășirea. Între timp sau a intrat într-o discuție sau într-o polemică cu cineva din microbuz, sau s-a uitat în telefon, deci o distragere puternică, încât n-a mai ținut cont că mașina virează către stânga, dar a fost atât de evident că s-a dus drept către acel TIR sau, în fine, fără să încerce să evite, încât cred că starea șoferului a fost de inconștiență, inconștient în sensul că i s-a făcut rău sau era atent la altceva, pentru că un șofer care se uită înainte și care e atent la drum nu are cum să se ducă așa către stânga, să intre în TIR”, a explicat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte morți într-un accident auto pe DN6, în Timiș. Victimele erau suporteri PAOK...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Digi Sport
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident suceava foto isu
Un mort şi trei răniţi, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17. Trafic blocat complet
photo-collage.png (53)
Accident grav în Sibiu. Planul Roșu a fost activat: o femeie a murit, alte șase persoane au fost rănite
carambol
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul”
coada masini a2
VIDEO Autostrada Soarelui s-a blocat după un accident între două TIR-uri. Coada de mașini se întinde pe kilometri întregi
accident
Accident cu 8 răniți în Galaţi: Un șofer băut a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină
Recomandările redacţiei
radu miruta
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA...
Claudiu Manda
Numărul doi din PSD îl amenință pe Bolojan cu moțiune de cenzură după...
inundatii Drumul Fermei 121016
Viituri după ploile torențiale, în Dolj: doi oameni luați de ape...
Untitled
Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți: microbuzul...
Ultimele știri
Sepp Blatter se alătură celor care cer suporterilor să boicoteze Cupa Mondială: „Evitaţi Statele Unite”
Primul cartonaș galben pentru o regulă intrată în vigoare anul trecut. Totul a plecat de la o glumă
Utilizatorii din SUA acuză că TikTok este cenzurat, după preluarea sa de către miliardari apropiați lui Trump. Ce spune compania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după decizia Peluzei Nord FCSB de a nu mai susține echipa. Mesajul ferm al omului de...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani! Cum a fost filmat când sala era goală, neputinţa îşi spune...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
Final de "telenovelă"! Transferul lui Marius Ștefănescu a fost anunțat în direct
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
Pensionar decedat învinge Casa de Pensii. A obținut bani în plus pentru că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...