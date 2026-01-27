Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur: „Se întâmplă la șoferii cu multă experiență”

Şapte oameni au murit marţi, într-un grav accident rutier produs pe DN6, în judeţul Timiş. Un microbuz a intrat în depășire și mai apoi a încercat să pătrundă înapoi pe banda sa, dar a acroșat o cisternă care circula regulamentar. Mai apoi, microbuzul a fost proiectat pe sensul opus unde s-a ciocnit cu un TIR. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat la Digi24 care ar putea fi cauzele tragediei.

„Este foarte special ce s-a întâmplat, pentru că nu a fost o pierdere a controlului clasică, adică nu mergea în linie dreaptă, și s-a dus pe contrasens, ceea ce am putea specula că a dormit, că a fost obosit. A făcut o depășire, nu chiar atât la limită, adică avea timp clar să se se revină pe banda din dreapta, doar că la un moment dat a virat mașina către stânga, ușor, câte puțin, dar a virat și s-a dus direct către TIR”, a spus Titi Aur.

„O variantă ar putea fi că i s-a făcut rău chiar în acel moment șoferului. De adormit e mai puțin probabil, pentru că tocmai făcuse o depășire. Sau o distragere la care a fost atent - și asta se întâmplă în general la șoferii cu multă experiență, care fac curse lungi și care consideră că dacă tot au făcut zeci, sute mii de depășiri, ce mai contează o depășire și a considerat că a terminat de făcut depășirea. Între timp sau a intrat într-o discuție sau într-o polemică cu cineva din microbuz, sau s-a uitat în telefon, deci o distragere puternică, încât n-a mai ținut cont că mașina virează către stânga, dar a fost atât de evident că s-a dus drept către acel TIR sau, în fine, fără să încerce să evite, încât cred că starea șoferului a fost de inconștiență, inconștient în sensul că i s-a făcut rău sau era atent la altceva, pentru că un șofer care se uită înainte și care e atent la drum nu are cum să se ducă așa către stânga, să intre în TIR”, a explicat el.

