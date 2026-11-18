Cutremurul care s-a produs în această dimineață în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120 de km, nu s-a resimțit doar în România, ci și în alte țări vecine, printre care Republica Moldova și Ucraina. Constantin Ionescu, director general al Institutului pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, spune că activitatea seismică din această perioadă este normală iar aceasta nu este un indicativ pentru un viitor cutremur mai mare, „deși Vrancea poate să vină cu surprize tot timpul”.

„Cutremurul care s-a produs în această dimineață, la ora 2:50, a avut o magnitudine de 5,7, s-a produs la adâncimea de 120 de km. Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de 6 grade pe scara Mercalli. Cutremurul s-a simțit cu intensități diferite în localitățile apropiate epicentrului, cum ar fi Panciu, Tecuci și Buzău, cu intensități între 5 și 6, dar s-a simțit și în țările vecine, cum ar fi Republica Moldova, cu intensitate de cinci. În București, cu intensitatea de 5.

Intensitatea arată efectul cutremurului la suprafața Pământului sau în locul unde ne aflăm, iar magnitudinea e aceeași peste tot.

Nu există o particularitate pentru zona Vrancea că s-a simțit așa de puternic. Cutremurele din Vrancea se simt la distanțe mari, pentru că se produc la adâncimi mai mari față de cutremurele de suprafață, unde adâncimea este de 10km-15km, cum au fost cele din Gorj din 2023. Acolo, deși magnitudinea a fost similară cu cea a cutremurului de acum, adâncimea a fost de 15km, iar efectele au fost la distanțe de 50km față de zona epicentrală. Dar au fost atenuate foarte rapid față de ce s-a întâmplat acum, unde cutremurul a fost simțit la distanțe mari”, spune Constantin Ionescu.

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Directorul INCDFP afirmă că dacă un cutremur cu magnitudini mai mari s-ar produce, acesta s-ar simți și în Serbia și în alte țări mult mai departe față de zona Vrancea.

El spune că activitatea seismică este normală iar un cutremur de magnitudine 5,5 - 6 are loc aproximativ o dată la doi ani, dar că magnitudinea și momentul producerii pot să difere.

„După cum este activitatea seismică în acest moment sau înainte de cutremurul acesta, ea este o activitate normală. Nu putem să spunem că activitatea prevestește un cutremur mai mare, dar niciodată nu se știe dacă va fi un cutremur mai mare decât acesta, pentru că Vrancea poate să vină cu surprize tot timpul, iar ultimul cutremur mare, care a fost în 1977, după aceea 1986, 1990, iar mai apropiat de noi, 2004, unde magnitudinea a fost de 6 grade.

Ce am observat în decursul timpului? Aceste cutremure de între 5,5 și 6 apar cam la fiecare 2 ani, în luni diferite. Iar magnitudinea poate să difere între 5,4 și 6 grade”, a declarat Ionescu.

El a precizat că efectele asupra clădirilor nu sunt mari, standardul de construcție acoperind astfel de seisme.

Editor : Alexandru Costea