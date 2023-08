Șeful DSU, Raed Arafat, a spus, luni seară, la Digi24, că a resimțit căldura celei mai mari explozii care a avut loc în timpul intervenției salvatorilor la incendiul de la stația GPL din Crevedia ca atunci când „cineva pune pe tine fierul de călcat”. El afirmă că pompierii au stabilit un perimetru de siguranță în care să nu intre decât ei, dar, chiar și așa, oamenii încercau să se apropie.

„Explozia și mingea asta mare de foc a avut un impact la o distanță destul de mare. Eram la o distanță și am simțit pe spate, că mergeam spre partea opusă pentru a discuta cu cineva, și la momentul respectiv când s-a auzit și am simțit căldura care a venit era parcă cineva pune pe tine fierul de călcat.

Mai mulți au fost afectați, dar nu a fost afectat nimeni civil în a doua explozie. Asta înseamnă că în zona respectivă civilii n-au mai avut acces, pentru că de la început s-a stabilit un perimetru și avem civili care insistă să treacă, să filmeze, inclusiv jurnaliști. Sunt unii care n-au înțeles că n-au de ce să intre în zona respectivă. Și totuși insistau să intre și au fost împiedicați.

Când am ajuns, am insistat la Jandarmerie și la Poliție să nu mai fie un picior de civil în zona apropiată de intervenție, deci după zona care s-a stabilit perimetru de către pompieri. Cred că asta a dus la faptul ca la a doua explozie să n-avem civili. Am auzit comentarii că numai pompieri au fost afectați, răniți. Da este foarte rău că au fost afectați pompieri, dar ce doreați? Să fie afectați civili în zona respectivă. Atunci înseamnă că perimetrul nu era respectat și civilii erau înăuntru”, a declarat Raed Arafat la „Jurnalul de Seară” de la Digi24.

Editor : Alexandru Costea