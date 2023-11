Cum "se fura la pompă" la o stație de de carburanţi Lukoil din Ciolpani. Unitatea a fost închisă și amendată

O staţie de carburanţi Lukoil din Ciolpani a fost închisă temporar de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi amendată cu 55.000 de lei după ce echipele de control au descoperit nereguli care ţin de calibrarea pompelor de alimentare cu carburant.

Reprezentanţii ANPC au transmis vineri că a fost făcut un control la staţia de distribuţie a carburanţilor din Ciolpani, judeţul Ilfov, aparţinând Lukoil, în urma unei sesizări.

"Am primit informaţia legată de «furtul» la pompă în urmă cu foarte puţin timp. Am considerat că se impune urgent verificarea şi sancţionarea acestuia. Indiferent de cât de puţini bani sunt «făcuţi» aşa şi indiferent care este dimensiunea financiară a celui care o face, acest lucru este de netolerat. De fiecare dată am sperat că lucrurile se vor îmbunătăţi în urma acţiunilor noastre, din păcate văd că acest lucru nu se întâmplă la nivelul pe care ni-l dorim. Avem suficient de multă mină în pixuri pentru a ne lupta cu orice fenomen de acest gen", a declarat Paul Anghel, director general ANPC, citat de news.ro.

Comisarii ANPC au constatat atât practici comerciale înşelătoare - nereguli care ţin de calibrarea pompelor de alimentare cu carburant, cât şi referitoare la produsele aflate la comercializare în magazine.

"Mai exact, la momentul controlului, operatorul economic comercializa produsul benzină ECTO 100. La ridicarea pistolului din pompa de alimentare fără acţionarea acestuia, pe display-ul pompei se evidenţia: Litri 0,04 respectiv 0,05, Lei 0,30 respectiv 0.37. La determinarea cantităţii de produs cu vasul etalon de 20 litri, la cele două pompe s-a constatat o diferenţă în minus de 0,05 respectiv 0,07 litri. De asemenea, au fost identificate la comercializare produse care nu erau depozitate în condiţiile stabilite de producător", au precizat comisarii ANPC.

Staţia de carburanţi a fost închisă temporar, până la remedierea deficienţelor, iar unitatea a fost amendată cu 55.000 de lei.

Editor : G.M.