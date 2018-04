Cum se trăieşte în "Mica Germanie" din România

O comună din Satu Mare şi-a câştigat renumele de Mica Germanie. Arată ca un oraş cochet, are o şcoală modernă, cămin de bătrâni şi zonă de agrement. Edilii au amenajat chiar şi un parc industrial, în cadrul căruia oferă facilităţi pentru investori. Toate, cu bani europeni.

Reţele de canalizare şi apă potabilă, drumuri asfaltate şi o sală de sport cu 180 de locuri - sunt câteva dintre investiţiile făcute cu bani europeni în comuna Petreşti. Localitatea cu 1300 de oameni, majoritatea şvabi, se laudă cu facilităţi la care unele oraşe poate doar visează. Nu a fost însă uşor.

Csaba Karadi, primarul comunei Petreşti: „Acum 10-15 ani, ne-am dat seama că din surse proprii nu prea avem ce să facem multe şi frumoase în comuna noastră şi ne-am axat pe proiecte de finanţare europene. În jur de 7 milioane de euro, deci o sumă destul de mare."

Bani care au fost folosiţi cu folos.

Adina Hajdu - directoarea Şcolii Gimnaziale "Dr. Ştefan Vonhaz" din Petreşti: „Şcoala noastră în 2011 a fost renovată şi a fost dotată cu table inteligente, table smart, laptopuri, televizoare LCD, calculatoare, inclusiv două lifturi pentru persoane cu dizabilităţi."

Autorităţile au amenajat pe 12 hectare şi un parc industrial.

Otto Marchio - viceprimarul comunei Petreşti: „Nu se plăteşte impozit pe teren, pe construcţie, nu se plăteşte pentru autorizaţia de construcţie, plus ca în zona exista forţă de muncă calificată."

Bani europeni au fost investiţi şi pentru distracţia localnicilor.

Trei ani la rând Petreştiul a fost desemnat de Consiliul Judeţean "cea mai curată şi bine gospodărită comună din judeţul Satu Mare".

Csaba Karadi - primarul comunei Petreşti: „În primul an am primit premiu o maşină nou-nouţă. De atunci, în fiecare an, primim 10 mii de euro. Anul trecut am luat utilaje, tractor de tuns iarba, coasa, anul acesta am zis că amenajăm birourile, am schimbat calculatoarele."

O singura problemă întâmpină autorităţile: depopularea comunei. Mulţi dintre localnici au plecat în Germania, iar populaţia este îmbătrânită.