Curier din Cluj, reținut după ce a furat bani și produse pe care trebuia să le livreze clienților. La cât se ridică prejudiciul

Un curier de 22 de ani din Cluj a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că a furat bani din rambursuri și produse din coletele clienților. Prejudiciul provocat este estimat la aproape 40.000 de lei, potrivit News.ro.

„În cursul zilei de 18 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, cu sprijinul specialiştilor criminalişti şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj, au desfăşurat o percheziţie domiciliară în Cluj, în cadrul unui dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de delapidare”, au transmis polițiștii.

Un angajat al unei firme de curierat, respectiv un tânăr de 22 de ani, din comuna Jucu aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, şi-ar fi însuşit contravaloarea mai multor rambursuri, iar în alte cazuri ar fi înlocuit conţinutul unor colete pe care le avea în gestiune.

„Acţiunile sale ar fi generat un prejudiciu total de aproximativ 38.000 de lei în dauna angajatorului", se arată în informarea de presă transmisă de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla a dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului.

Editor : Ș.A.