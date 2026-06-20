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Cutremur în România, sâmbătă dimineață

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seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
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Un cutremur cu magnitudinea de 3 s-a produs sâmbătă dimineaţă, 20 iunie, la ora 05:37, în judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 138,7 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 60 km sud de Buzău, 67 km sud de Focşani, 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km est de Braşov și 72 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul lunii iunie, în România s-au produs patru cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,3 pe scara Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

Editor : A.P.

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