Cutremur în zona seismică Vrancea, miercuri dimineață

Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, miercuri dimineaţă, în judeţul Buzău.

„În ziua de 08 Aprilie 2026, la ora 05:28:01 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICĂ VRANCEA, BUZĂU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 147.7 km”, anunţă, miercuri, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Sursa citată a precizat că seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52 km SE de Sfântu-Gheorghe, 56 km E de Braşov, 62 km S de Buzău, 68 km S de Focşani, 73 km N de Ploieşti, 99 km NE de Târgovişte.

