Live TV

Cuviosul Teodosie cel Mare 2026: Zi cu cruce roșie în calendarul ortodox. Obicei important care aduce binecuvântare explicat de preot

Data publicării:
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026. Foto Getty Images
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026. Foto Getty Images
Din articol
Cine a fost Cuviosul Teodosie cel Mare Cuviosul Teodosie cel Mare 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri Superstiții și credințe populare respectate pe 11 ianuarie

În fiecare an, la 11 ianuarie, biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Cuviosul Teodosie cel Mare, o figură importantă a monahismului creștin, considerat părintele vieții de obște. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie, semn al unei zile cu o semnificație spirituală deosebită pentru credincioși. Părintele Marius Oblu a explicat pentru Digi24.ro care sunt cele mai importante tradiții și obiceiuri ale zilei.

Praznicul se numără printre cele mai importante sărbători religioase ale lunii ianuarie și este consemnat atât în calendarul ortodox, cât și în cel catolic.

Cine a fost Cuviosul Teodosie cel Mare

Potrivit scrierilor vechi, Cuviosul Teodosie cel Mare s-a născut în Capadocia și a trăit în secolul al V-lea, desfășurându-și activitatea monahală în Palestina. Este recunoscut drept părintele vieții de obște, un model de organizare monahală care a stat la baza formării comunităților religioase din Răsărit. Sursele istorice îl descriu drept un monah exemplar, cunoscut pentru rigoarea sa spirituală și pentru rolul esențial avut în întemeierea și dezvoltarea mănăstirilor.

Viața de obște și învățăturile sale

Conform tradiției bisericești, modelul de viață promovat de Teodosie a reprezentat o schimbare majoră față de izolarea caracteristică vieții eremitice din acea perioadă. Monahii trăiau în comunitate, împărțind rugăciunea, munca și responsabilitățile, într-un cadru organizat care oferea sprijin spiritual și material fiecărui membru.

Învățăturile atribuite lui Teodosie evidențiază importanța rugăciunii comune, a disciplinei și a cooperării pentru armonia și dezvoltarea spirituală a comunității. Prin propriul exemplu, el a arătat că sfințenia nu se dobândește doar în singurătate, ci și în viața de obște, bazată pe reguli clare și sprijin reciproc.

Semnificația numelui Teodosie

Numele Teodosie provine din limba greacă, de la „Theodosios”, și se traduce prin „dăruit de Dumnezeu” sau „aparținând lui Dumnezeu”. În tradiția creștină, această denumire are o semnificație spirituală profundă, sugerând o viață consacrată slujirii divine și ascultării voinței lui Dumnezeu.

Cuviosul Teodosie cel Mare 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

„În această zi, potrivit tradiției bisericești, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe și la rugăciuni speciale. Aceste momente sunt prezentate ca un prilej de reculegere și reflecție asupra virtuților promovate de Cuviosul Teodosie, evidențiate prin cântările și lecturile liturgice. Accentul este pus pe importanța rugăciunii comune, considerată un principiu fundamental al vieții de comunitate.

De asemenea, aprinderea lumânărilor, atât în biserică, cât și în spațiul personal, este un gest simbolic asociat acestei zile, fiind interpretat ca expresie a luminii credinței și a speranței care însoțește viața spirituală, inclusiv în perioadele dificile.

Unitate în familie și comunitate

Spiritul vieții de obște promovat de Cuviosul Teodosie se reflectă, potrivit tradiției, și în modul în care este marcată această zi în familie și în comunitate. Tradiția amintește de importanța timpului petrecut împreună, a dialogului, a sprijinului reciproc și a armoniei, considerate forme concrete de aplicare a valorilor creștine în viața de zi cu zi. Această apropiere între oameni este prezentată ca o continuare firească a valorilor morale și spirituale asociate sfântului.”, a explicat pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la biserica Iancu Vechi-Matasari din București

Superstiții și credințe populare respectate pe 11 ianuarie

Dincolo de dimensiunea strict religioasă, ziua de 11 ianuarie este asociată și cu o serie de credințe populare, transmise de generații. Tradiția populară pune accent pe importanța faptelor bune și a ajutorului oferit celor aflați în nevoie, considerate semne ale respectării rânduielilor morale și spirituale. Se spune că gesturile de solidaritate făcute în această zi aduc binecuvântare, sănătate și liniște sufletească pe parcursul anului, întărind legătura dintre individ și întreaga adunare.

Evitarea muncilor grele, semn de respect și reculegere

Totodată, în multe zone ale țării, ziua Cuviosului Teodosie este considerată un timp al liniștii și al interiorizării, motiv pentru care se recomandă evitarea muncilor grele în gospodărie. Această rânduială simbolizează respectul față de sărbătoare și nevoia de a acorda prioritate vieții spirituale.

Un alt obicei păstrat în anumite comunități este vizitarea mănăstirilor sau a chiliilor monahale, unde credincioșii caută binecuvântare și îndrumare duhovnicească.
Prin aceste obiceiuri, credința religioasă se împletește cu tradițiile populare, evidențiind impactul atribuit Cuviosului Teodosie asupra valorilor morale și spirituale ale comunităților ortodoxe.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
taxe si impozite
2
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
3
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
4
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
Traian Băsescu.
5
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digi Sport
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Sfântul Ioan Botezătorul 2026: Tradiții de 7 ianuarie care aduc protecție și binecuvântare în casă, explicate de preot
Cui îi urăm „La mulți ani”de Sfântul Ioan Botezătorul 2026. Foto Getty Images
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Ion: Cui recomandă preotul să-i urezi „La mulți ani” pe 7 ianuarie
Mesaje și urări de Sfântul Ion. Foto Getty Images
Mesaje de Sfântul Ion 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie
Tradiții și obiceiuri de Bobotează 2026. Foto Getty Images
Tradiții de Bobotează 2026. Ce nu au voie credincioșii să facă după slujba de sfințire a apei. Ce simbolizează aruncarea crucii
Ajunul Bobotezei 2026. Foto Getty Images
Ajunul Bobotezei 2026: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie
Recomandările redacţiei
impozit
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe...
spionul KGB Oleg Lialin
Povestea spionului KGB care a iubit prea mult. Cum a expus Oleg...
16.08.2025, Blick auf Upernavik
Cât l-ar costa pe Trump Groenlanda? Estimarea și activele. „O...
putin si kadirov la masa
Cum va arăta Cecenia după Kadîrov? Care sunt scenariile de succesiune...
Ultimele știri
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați străzile! Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute”
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Drama trăită de un celebru fotbalist. A fost părăsit de tată încă de când era mic și a aflat ulterior că ar...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
S-a căsătorit ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”! Valentina Vignali și Fabio Stefanini au optat...
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Detaliu uluitor din ancheta morţii Rodicăi Stănoiu! Mesajul transmis înainte de a muri schimbă tot, ce i-a...
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3...
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au...
Newsweek
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...