Live TV

Galerie Foto Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA, își începe oficial mandatul la București: „Ne dorim să consolidăm relația”

Data actualizării: Data publicării:
Darryl Nirenberg
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a fost primit, marţi, de preşedintele Nicuşor Dan, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, începându-şi oficial mandatul la Bucureşti.

Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Deschide galeria foto

Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin | Poza 1 din 7
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin | Poza 2 din 7
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin | Poza 3 din 7
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin | Poza 4 din 7
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin | Poza 5 din 7
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin | Poza 6 din 7
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin | Poza 7 din 7
Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
,

Oficialul a transmis că, pe măsură ce administraţia Trump depune eforturi pentru a face America mai sigură, mai puternică şi mai prosperă, îşi doreşte să consolideze relaţia puternică, interesele comune şi prietenia durabilă cu România.

Potrivit Ambasadei SUA la Bucureşti, în cadrul întâlnirii, ambasadorul Nirenberg a evocat onoarea de a reprezenta Statele Unite în România şi a reafirmat angajamentul faţă de consolidarea parteneriatului strategic dintre Statele Unite şi România.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De aproape 30 de ani, ţările noastre colaborează îndeaproape în domeniile apărării, securităţii, informaţiilor, aplicării legii şi cooperării economice, pe baza intereselor comune şi a angajamentului faţă de statul de drept. În contextul în care SUA sărbătoresc Freedom 250, cea de-a 250-a aniversare a independenţei americane, ambasadorul a subliniat principiile durabile ale libertăţii, respectului pentru drepturile fundamentale şi suveranităţii care unesc poporul american şi cel român”, arată ambasada.

Noul ambasador al SUA la Bucureşti a evidenţiat, de asemenea, rolul important al României ca lider regional în domeniul securităţii energetice şi cooperarea tot mai strânsă dintre SUA şi România în domeniul energiei nucleare civile şi în cadrul altor proiecte energetice strategice.

„Pe măsură ce administraţia Trump depune eforturi pentru a face America mai sigură, mai puternică şi mai prosperă, ne dorim să consolidăm relaţia noastră puternică, interesele comune şi prietenia durabilă”, a declarat ambasadorul Nirenberg.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
3
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
4
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Royal Air Force Typhoon
5
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
Digi Sport
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Darryl Nirenberg
Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare
fum deasupra ambasadei sua din kuweit
VIDEO Coloană de fum deasupra ambasadei SUA în Kuweit. Anunțul misiunii diplomatice
Darryl Nirenberg
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România
donald trump si gianni infantino
Ambasada SUA: Deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor fi verificați. Trebuie să îndeplinească condițiile pentru obținerea vizei
sua romania
Ambasada SUA la Bucureşti: „Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România”
Recomandările redacţiei
militar american la baza de la deveselu
Ce spune ministrul Apărării după ce a fost crescut nivelul de alertă...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
Mircea Geoană.
Ce înseamnă pentru România decizia lui Macron de a extinde...
Strait of Hormuz
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă...
Ultimele știri
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra vrea să trimită un distrugător naval în Cipru, după atacurile cu drone
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul Energiei. „Nu putem controla situația din Orientul Mijlociu”
Gimnasta anului 2025 este o româncă. Cine a câștigat titlul decernat de European Gymnastics
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant”
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
1.000.000 pensionari pierd 600 lei la pensie. Ce pensie trebuie să ai ca să primești un ajutor de la guvern?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...