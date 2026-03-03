Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a fost primit, marţi, de preşedintele Nicuşor Dan, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, începându-şi oficial mandatul la Bucureşti.

Primirea de către președintele Nicușor Dan a ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, la Palatul Cotroceni, București, 3 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin Deschide galeria foto

Oficialul a transmis că, pe măsură ce administraţia Trump depune eforturi pentru a face America mai sigură, mai puternică şi mai prosperă, îşi doreşte să consolideze relaţia puternică, interesele comune şi prietenia durabilă cu România.

Potrivit Ambasadei SUA la Bucureşti, în cadrul întâlnirii, ambasadorul Nirenberg a evocat onoarea de a reprezenta Statele Unite în România şi a reafirmat angajamentul faţă de consolidarea parteneriatului strategic dintre Statele Unite şi România.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De aproape 30 de ani, ţările noastre colaborează îndeaproape în domeniile apărării, securităţii, informaţiilor, aplicării legii şi cooperării economice, pe baza intereselor comune şi a angajamentului faţă de statul de drept. În contextul în care SUA sărbătoresc Freedom 250, cea de-a 250-a aniversare a independenţei americane, ambasadorul a subliniat principiile durabile ale libertăţii, respectului pentru drepturile fundamentale şi suveranităţii care unesc poporul american şi cel român”, arată ambasada.

Noul ambasador al SUA la Bucureşti a evidenţiat, de asemenea, rolul important al României ca lider regional în domeniul securităţii energetice şi cooperarea tot mai strânsă dintre SUA şi România în domeniul energiei nucleare civile şi în cadrul altor proiecte energetice strategice.

„Pe măsură ce administraţia Trump depune eforturi pentru a face America mai sigură, mai puternică şi mai prosperă, ne dorim să consolidăm relaţia noastră puternică, interesele comune şi prietenia durabilă”, a declarat ambasadorul Nirenberg.

Editor : Ș.R.