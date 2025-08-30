Ucigașul copilului din Otopeni a fost prins după ce s-a baricadat în apartament și a negociat cu poliția timp de peste 13 ore. Până la urmă, mascații l-au capturat pe bărbatul suspectat că și-a ucis copilul vitreg în vârstă de 3 ani. Forțele de ordine au coborât în rapel de pe clădire si au intrat pe geam în apartament. Urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional.

Florea Remus-Mugurel, adjunct IPJ Ilfov: „Pot să vă spun că în acest moment persoana se află în custodia IPJ Ilfov. În acest moment e în custodia colegilor mei, în siguranță.

Negocierile le-au purtat colegii mei negociatori pentru a evita autovătămarea acestei persoane, dar în final am intrat în forță. Colegii de la SAS și SIAS într-o acțiune comună, în rapel și prin spargerea ușii, am intrat fără să fie vătămată nicio persoană.

Negocierea în asta a constat, să-l avem lângă ușă, să putem acționa în siguranță. Colegii mei de la investigații criminale vor continua verificările și vor efectua și percheziții”.

Copilul în vârstă de 3 ani a fost ucis în bătaie de tatăl vitreg sâmbăta trecută, însă mama copilului a alertat autoritățile abia după cinci zile. Când forțele de ordine au ajuns la locuință, bărbatul s-a baricadat și a amenințat că își va ucide și celălalt fiu, în vârstă de un an, însă după câteva ore l-a eliberat și l-a încredințat negociatorilor. Suspectul a fost capturat de poliști din trupele speciale după mai bine de 13 ore și jumătate, intrând simultan pe ușa și pe unul dintre geamurile locuinței aflate la ultimul etaj al clădirii.

Ofițerii de la trupele speciale au stat pe acoperișul clădirii ore întregi pentru a-și pregăti intervenția, în așa fel încât să fie una reușită.

Doi polițiști au coborât în rapel și au pătruns în locuință pe un geam. În aceeași secundă, alți luptători de la trupele speciale au spart ușa și au intrat în apartament. Suspectul a fost încătușat în câteva secunde.

