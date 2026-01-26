De ce crede poliția că ucigașul Abdullah Atas, evadat de la Rahova, se află în Turcia. Pontul primit de fosta lui parteneră

Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a spus că omul de afaceri turc Abdullah Atas, încarcerat la Rahova din 2015 pentru uciderea unui poliţist, care a evadat în timpul permisiei avute între 23 şi 26 ianuarie, că este foarte posibil ca aceasta să se afle în Turcia. Fosta parteneră a bărbatului le-a spus polițiștilor că a fost contactată de un bărbat care i-a comunicat că Atas este în Turcia.

Bogdan Despescu a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, ce informaţii are despre deţinutul turc care a plecat din ţară în timpul permisiei.

„În această dimineaţă am fost sesizaţi de către ANP cu privire la faptul că bărbatul de 46 de ani nu s-a mai întors în penitenciar. Fac precizarea că la acel moment colegii de la Poliţia Voluntari făceau verificări cu privire la prezenţa lui în spaţiu extern, adică în afara penitenciarului. El a fost pus în libertate, i s-a permis o învoire, în ziua de 23, vineri, s-a prezentat la sediul Poliţiei Voluntari tot vineri, a semnat cu privire la această activitate procedurală. Imediat după sesizarea de la ANP am declanşat procedura de urmărire. Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia şi vă spun de ce. Astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis cu ocazia discuţiilor cu fosta soţie, fosta parteneră, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetăţean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, a declarat Bogdan Despescu.

Potrivit Penitenciarului Bucureşti-Rahova, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, era condamnat la 22 de ani şi 10 luni de închisoare pentru omor calificat şi îşi ispăşea pedeapsa în regim semi-deschis.

În august 2015, Abdullah Atas a ucis un poliţist care îi făcuse semn să oprească, lovindu-l intenţionat cu maşina şi purtându-l pe capota maşinii câteva sute de metri. Ulterior, rezultatele au evidenţiat că turcul consumase alcool, având o alcoolemie de aproape 2 la mie, amintește News.ro.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) anunţă că a dispus ca Direcţia Inspecţie Penitenciară să facă verificări preliminare şi a solicitat Ministerului Justiţiei să trimită Corpul de Control la Penitenciarul Bucureşti-Rahova, după ce deţinutul turc nu s-a întors din permisiunea de ieşire din penitenciar. Ulterior, Ministerul Justiţiei a anunţat că a trimis Corpul de Control la Rahova, pentru a face verificări privind circumstanţele în care s-a produs evenimentul, respectarea procedurilor legale şi administrative, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către personal.

Noi imagini apărute în spațiul public îl surprind pe bărbat într-un restaurant din Sectorul 2 al Capitalei, sâmbătă seara. Potrivit surselor din anchetă, filmarea ar putea oferi indicii importante despre traseul parcurs de deținut înainte de dispariție.

