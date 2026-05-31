Video De ce nu a fost folosit sistemul antidronă Merops, aflat în dotarea Armatei române, în cazul de la Galați

Valentin Stan Data publicării:
NATO Counter-Drone Exercise Held In Poland
Interceptor AS3, parte a Merops, un sistem antidrone bazat pe inteligență artificială, în cadrul unei demonstrații NATO cu foc real, desfășurată pe 18 noiembrie 2025 la Nowa Deba, Polonia. Foto: Getty Images

România are în dotare un sistem antidronă modern, cu inteligență artificială, însă nu a fost folosit la Galați. Merops a ajuns în țara noastră toamna trecută și este operațional.

Principala calitate a sistemului Merops este că reprezintă una dintre cele mai bune soluții antidronă de pe glob, însă principalul defect este că nu a fost folosit niciodată acest sistem în momentul în care România s-a confruntat cu o alertă de dronă.

În primul rând, sistemul Merops este produs de Statele Unite ale Americii și a fost adus în țara noastră toamna trecută.

Calitățile sale sunt reprezentate de faptul că valorează 14.000 dolari, o sumă mică în comparație cu alte sisteme, folosește inteligența artificială, dar poate să detecteze și dronele care lasă o amprentă termică. Poate să fie lansat extrem de ușor, are nevoie doar de o conexiune cu un radar al Armatei României. În același timp, sistemul Merops poate să ajungă la o altitudine de aproximativ 5 kilometri, ceea ce înseamnă că poate să lovească dronele Shahed care intră în spațiul aerian al României și, în același timp, Merops are o viteză de aproximativ 300 de kilometri pe oră.

Este un sistem extrem de bun și de aceea ne întrebăm de ce nu a fost folosit niciodată în momentul în care dronele rusești au intrat în spațiul aerian al României.

Armata României și Ministerul Apărării Naționale s-au ferit să ofere detalii, să ofere răspunsuri la această întrebare. Însă în ultimele zile am primit confirmarea că acest sistem se află în dotarea Armatei României, că este operațional și gata de luptă.

Problema este că în momentul în care drona a ajuns la Galați, sistemul Merops nu era poziționat în acea zonă și se afla într-o altă parte a Dobrogei. Armata, evident, nu a vrut să spună în ce loc este poziționat sistemul Merops pentru ca rușii să nu afle și ei această informație, dar este un sistem care pe viitor ar putea să protejeze orașele din România.

