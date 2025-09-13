De ce se ține post aspru pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci. Preotul explică: „Este obligatoriu pentru români”

Pe 14 septembrie, biserica ortodoxă celebrează Înălțarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai vechi și mai importante praznice creștine. Sărbătoarea este marcată de post aspru, indiferent de ziua săptămânii în care se serbează, fiind considerată, alături de Vinerea Mare, una dintre cele mai riguroase perioade de post din an.

Înălțarea Sfintei Cruci nu este numai o sărbătoare bisericească, ci și o lecție de credință și demnitate spirituală. Prin postul aspru din această zi, credincioșii își exprimă respectul pentru patimile lui Hristos și caută să-și înnoiască viața interioară.

Înălțarea Sfintei Cruci: sărbătoare cu cruce roșie în calendar și zi de post aspru

Spre deosebire de alte praznice împărătești, Înălțarea Sfintei Cruci nu este asociată, la o primă vedere, cu o stare de bucurie, ci cu doliu și aducere aminte a Patimilor lui Hristos. Postul aspru din această zi este o formă de solidaritate cu suferința Mântuitorului și de participare spirituală la jertfa Sa.

„Este obligatoriu pentru români ca în ziua Înălțării Sfintei Cruci să țină post aspru sau chiar post negru, întrucât sărbătoarea amintește de patimile și răstignirea Mântuitorului pe Golgota. Prin această jertfă personală, credincioșii își aduc aminte de suferința pe care Hristos a îndurat-o pentru mântuirea lumii și își apropie sufletul de spiritul de pocăință și rugăciune.”, a explicat pentru Digi24 Părintele Gabriel Cazacu.

Postul din 14 septembrie înseamnă abținere totală de la carne, lactate, ouă, pește, dar și de la vin și ulei. În unele comunități monahale, precum și între credincioșii doritori, se practică chiar post negru, adică renunțarea la orice hrană și băutură până seara, la apus.

În tradiția creștină, postul nu este numai o dietă sau o abstinență alimentară, ci și o înălțare spirituală. Timpul de post presupune reținerea de la anumite alimente, dar și de la fapte, gânduri și comportamente păcătoase. Postul are rolul de a disciplina trupul, de a întări voința și de a deschide sufletul spre rugăciune și comuniune cu Dumnezeu.

Înălțarea Sfintei Cruci: Semnificația sărbătorii cu cruce roșie din calendar

Înălțarea Sfintei Cruci are rădăcini în secolul al IV-lea și este legată de două momente majore:

Descoperirea Sfintei Cruci la Ierusalim - potrivit tradiției, în anul 326, Sfânta Împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a găsit lemnul pe care a fost răstignit Mântuitorul. Pe 14 septembrie, în anul 335, episcopul Macarie al Ierusalimului a înălțat Crucea în fața poporului.

Aducerea Sfintei Cruci înapoi la Ierusalim - în anul 629, împăratul bizantin Heraclie a recuperat Crucea de la perșii păgâni și a readus-o în cetatea sfântă, unde a fost așezată în Biserica Sfântului Mormânt.

Pentru mulți creștini, această zi are o puternică încărcătură emoțională și religioasă. Bisericile sunt pline de credincioși care participă la slujbe speciale de închinare la Cruce.

