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Video Deplasări de trupe, drone și elicoptere în patru județe, într-un exercițiu de amploare. Jandarmeria: „Nu există niciun motiv de panică”

Data publicării:
jandarmeria
Captură video Jandarmeria Română
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Unul dintre cele mai mari exerciții de interoperabilitate organizate în Europa a început duminică în România. Peste 500 de militari și jandarmi din 19 state, de pe trei continente, participă la antrenamente desfășurate în patru județe, a anunțat Jandarmeria Română. Exercițiul include simulări tactice și deplasări de trupe, iar în unele activități pot fi folosite drone și elicoptere.

Exercițiul este organizat de Jandarmeria Română la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, din județul Dâmbovița, și se desfășoară în perioada 27 septembrie - 2 octombrie. La activități participă peste 500 de militari și jandarmi din 19 state, reprezentând trei continente, potrivit unui comunicat postat duminică pe Facebook.

Activitățile de pregătire nu se limitează la centrul din Ochiuri. Potrivit Jandarmeriei Române, acestea se vor desfășura în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș și Ilfov. Programul include simulări tactice și deplasări de trupe, iar unele dintre activitățile de pregătire pot implica drone și elicoptere.

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Jandarmeria Română a transmis și un mesaj pentru locuitorii din zonele în care vor avea loc antrenamentele, precizând că prezența trupelor și a mijloacelor aeriene nu indică existența unei situații reale de pericol.

„Nu există niciun motiv de panică. Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de antrenament, fără niciun pericol real pentru populație”, a transmis Jandarmeria Română.

Editor : M.I.

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