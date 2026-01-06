Live TV

Foto: Shutterstock

O femeie a fost găsită moartă în propria locuință din București, prezentând urme de mușcături de câine. Criminaliștii au ajuns la fața locului pentru a strânge probe, iar ancheta este în desfășurare.

 

Corpul victimei a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, unde medicii legiști vor stabili cauza exactă a morții.

Ancheta trebuie să clarifice dacă femeia a fost ucisă de cei doi câini ai săi sau dacă animalele au mușcat-o după ce aceasta decedase.

Rudele femeii au declarat pentru Digi24 că nu o mai vizitau de o perioadă, deoarece câinii erau agresivi. Potrivit acestora, femeia ar fi fost mușcată și vara trecută, însă a refuzat atunci să renunțe la animale.

Cercetările continuă, iar apropiații victimei urmează să fie audiați pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale morții. 

