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Descoperire macabră pe nava lovită de dronă în largul României: rămășițe umane găsite la bord de autoritățile bulgare

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Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Navă comercială lovită de drone în Marea Neagră. Sursa foto: Profimedia Images
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Au fost descoperite rămăşiţe umane la bordul unei nave lovite în urmă cu 15 zile de o dronă în largul României şi transferată într-un şantier naval bulgar pentru reparaţii, a anunţat, sâmbătă, Parchetul din Varna, scrie AFP, citată de News.ro.

„În timpul operaţiunilor de curăţare, au fost găsite rămăşiţe umane foarte deteriorate”, a precizat Parchetul într-un comunicat, adăugând că au fost dispuse analize ADN pentru identificarea victimelor.

Starea rămăşiţelor umane nu permite determinarea cu certitudine a numărului de cadavre, a explicat pentru AFP o sursă din cadrul forţelor de ordine bulgare, afirmând că este vorba „foarte probabil de şase” persoane.

Comunicatul parchetului nu precizează numele navei, dar indică faptul că aceasta naviga sub pavilionul San Marino, ceea ce corespunde navei „Wine Trader”, un petrolier care a suferit un accident pe 15 octombrie la aproximativ 24 de kilometri sud-est de Sulina, la gura de vărsare a Dunării.

Şapte dintre cei 12 membri ai echipajului acestei nave au fost daţi dispăruţi, iar alţi cinci au fost salvaţi.

Potrivit parchetului, nava a sosit la începutul lunii noiembrie în portul bulgar Varna pentru reparaţii. De asemenea, este în curs o anchetă în România.

De la începutul lunii octombrie, cel puţin nouă nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor româneşti şi bulgare ale Mării Negre, soldându-se cu 34 de morţi sau dispăruţi.

Această descoperire are loc înaintea unei vizite oficiale a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în regiunea Mării Negre, în zilele de 9 şi 10 noiembrie.

Preşedinta Comisiei Europene se va deplasa luni la Bucureşti, apoi marţi la Varna, unde urmează să se întâlnească cu prim-ministrul bulgar Roumen Radev şi să viziteze Academia Navală, potrivit Comisiei Europene.

Editor : Ș.R.

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