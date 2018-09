Destine spulberate într-o secundă. Trei tineri și-au pierdut viața, alți doi sunt în stare gravă

Trei oameni şi-au pierdut viaţa, după un accident cumplit, produs duminică dimineața în judeţul Cluj. Şoferul unei maşini a intrat pe contrasens şi a lovit din plin un alt autoturism, care circula regulamentar. Coliziunea a fost atât de puternică încât vehiculul lovit a fost proiectat în aer, peste un pod, iar cei doi tineri de 17 şi 20 de ani din mașină au murit pe loc. Nici bărbatul care a provocat tragedia n-a supravieţuit, în timp ce alți doi tineri, pasageri în maşina lui, se zbat acum între viaţă şi moarte.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 6:00 dimineața, pe DN1, la ieşirea din localitatea Huedin spre Oradea, în zona Podul Vineri. Un şofer în vârstă de 31 de ani a pierdut controlul maşinii şi a intrat pe contrasens, unde a lovit o altă maşină.

Bianca Șomlea, jurnalist Digi24: „Mașina care a intrat pe contrasens venea dinspre Huedin, a intrat pe această bandă. A lovit din plin o mașină care circula regulamentar. Acel autoturism a fost proiectat peste pod, în aer, la peste 100 de metri”.

Doi tineri de 17 şi 20 de ani din Huedin se aflau în această mașină. Amândoi au murit.

La locul accidentului, mama șoferului de 20 de ani este în șoc și parcă nu conștientizează ce s-a întâmplat.

„Conducea bine”, spune femeia. „Da, are un an și experiență. Conducea foarte bine. A terminat a XII-a, acum voia să meargă la Jandarmerie”, povestește ea.

- Mai aveti copii?

- Nu mai am.

„Îi cunoșteam foarte bine. Cică veneau de la un majorat”, spune un bărbat care a venit și el la locul tragediei.

În cealaltă maşină se mai aflau doi pasageri, care au ajuns la spital. În schimb, şoferul de 31 de ani care a provocat accidentul şi-a pierdut viaţa.

„La locul accidentului am constatat că sunt cinci victime. Trei persoane decedate şi două care aveau nevoie de îngrijri medicale. Acestea au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe, o persoană fiind conștientă”, a declarat Ciprian Cornea, purtător de cuvânt ISU Cluj.

„Se va face evident şi o expertiză, se vor face şi autopsiile şi se va stabili dacă se aflau sau nu sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Toţi erau bărbați cu vârsta cuprinsă între 17 şi 31 de ani. Oameni în floarea vârstei, o tragedie cumplită. Toți erau din Huedin”, a declarat Traian Morar, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Traficul rutier în zonă a fost blocat aproape cinci ore.

