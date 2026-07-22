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Video DIICOT: „Magazine” încropite în case închiriate pentru vânzarea de droguri. O rețea din București făcea și livrări la domiciliu

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Rețeaua destructurată de DIICOT livra droguri la domiciliu și folosea aplicații online pentru comunicarea cu clienții. Foto: DIICOT
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Procurorii DIICOT au destructurat o reţea de distribuţie de droguri din Capitală, care folosea modalităţi noi de a vinde substanţe interzise prin intermediul unor „magazine” încropite în imobile închiriate pe termen scurt sau livrări la domiciliu pentru clienţii fideli.

Liderul acestei grupări avea o gardă de corp, atunci când erau realizate tranzacţii cu cantităţi mai mari de droguri şi folosea aplicaţii online pentru a ţine legătura cu consumatorii, arată un comunicat de presă.

În acest caz, DIICOT a reţinut cinci persoane, acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată. În sarcina a doi dintre inculpaţi, membri ai aceleiaşi familii, s-a reţinut şi comiterea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc.

Conform DIICOT, începând cu luna ianuarie, în baza unor relaţii de încredere şi de rudenie, inculpaţii au constituit o grupare care se ocupa cu vânzarea de stupefiante.

Astfel, unul dintre inculpaţi, în vârstă de 24 de ani, şi-a asumat rolul de lider, coordonând întreaga activitate a grupării. El asigura aprovizionarea cu droguri şi se ocupa de închirierea unor locaţii, care funcţionau ca adevărate magazine de stupefiante.

„Acesta a asigurat locaţiile din care «vânzătorii» vindeau substanţele interzise, prin închirierea unor imobile pentru anumite scurte perioade de timp, de cel mult câteva săptămâni, şi a asigurat o clientelă prin intermediul relaţiilor şi cunoştinţelor din mediul consumatorilor de droguri. Prin intermediul unor aplicaţii online, liderul grupării transmitea informaţii privind programul de funcţionare - deschiderea «magazinului» şi oferta de preţuri pentru diferite cantităţi de droguri, ţinea legătura cu clienţii stabilind în concret cantitatea de droguri pe care aceştia doreau să o achiziţioneze şi preţul corespunzător şi îi direcţiona către locaţiile în care activau «vânzătorii». Punctual, pentru clienţii fideli, direcţiona «vânzătorii» către aceştia, în vederea livrării de droguri la domiciliu”, spun anchetatorii.

Atunci când trebuiau livrate cantităţi mai mari de droguri, liderul grupării se ocupa chiar el de asta, fiind atent să fie însoţit de o gardă de corp.

„În anumite situaţii, dacă tranzacţia de droguri viza o cantitate însemnată care implica sume mari de bani sau un risc ridicat, liderul grupului participa în mod nemijlocit, însoţit de către un coinculpat, în vârstă de 37 de ani, care avea şi rolul de gardă de corp. Acesta interacţiona şi în mod direct cu clienţii, asigurându-i de calitatea mărfii furnizate de liderul grupului şi direcţionându-i către punctele de întâlnire cu acesta”, explică DIICOT.

Trei dintre inculpaţi au fost arestaţi preventiv, iar alţi doi au fost plasaţi în arest la domiciliu.

Editor : A.C.

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