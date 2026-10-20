Distrigaz Sud anunță că 125 de consumatori din sectorul 6 sunt afectaţi de o întrerupere în alimentarea cu gaze

125 de consumatori sunt afectaţi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale a instalaţiei comune de utilizare ce alimentează imobilul situat pe strada Drumul Ciorogârla nr. 297-299, bloc B, scara 1, sector 6, informează Distrigaz Sud Reţele.

Potrivit unui comunicat de presă, în urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar, începând cu ora 14:15, alimentarea cu gaze naturale, relatează Agerpres.

"Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute, sunt afectaţi 125 de clienţi casnici şi non casnici alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare", se menţionează în comunicat.

Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare.

"Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele", precizează reprezentanţii companiei.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, cu o expertiză de 51 de ani în acest domeniu, având 2,3 milioane de clienţi, 24.500 km de reţea şi peste 3.000 de angajaţi. Distrigaz Sud Reţele operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti.

Editor : M.B.