Doctoriță bătută de familia unei paciente, la spitalul Târgu Jiu: „Am fost lovită cu pumnii, a fost aruncată cafea fierbinte pe mine”

Polițiștii au făcut audieri după scenele de violență din spitalul de Urgență din Târgu Jiu, unde un medic de gardă a fost bătut cu pumnii în timp ce încerca să salveze viața unei femei. Pacienta fusese adusă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu după ce a înghițit mai multe pastile. Doctorița a decis să îi facă spălături gastrice, moment în care femeia a început să țipe, astfel că mai multe rude au năvălit în salon. Poliția a deschis un dosar penal.

Seara trecută, mai multe persoane au însoțit la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de la Târgu Jiu o femeie de 21 de ani, căreia era rău. Aceasta a fost consultată de medicul de gardă, însă după ce i s-a explicat procedura care urma să-i fie făcută pentru a o ajuta, aceasta nu a fost de acord și a început să țipe.

Rudele care erau pe hol au intrat în încăperea unde i se acordau îngrijiri medicale și au agresat doctorița, lovindu-o, îmbrâncind-o și aruncând cu cafea spre ea. Când a încercat să plece din salon, femeia a alunecat pe cafeaua aruncată de aparținători și a făcut entorsă la un picior.

Totul s-a întâmplat în fața altor șase pacienți care se aflau în unitatea de primiri urgențe.

La fața locului au fost chemați polițiștii care au condus mai multe persoane la audieri. A fost deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Doctorița a povestit la Digi24 cum s-a întâmplat totul.

„După o perioadă, pacientă a devenit agitată, țipând. Familia s-a alertat, nu știu cum, și a intrat peste noi. Am fost agresată, am fost lovită din spate, ulterior am fost lovită cu pumnii în torace, am fost trasă de echipamentul medical, mi-a fost aruncată cafea fierbinte pe mine, după care, când am hotărât să părăsesc salonul, am alunecat pe cafeaua pe care o vărsaseră în salon și am făcut entorsă de gleznă”, a povestit ea.

