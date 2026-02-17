Live TV

Doctoriță bătută de familia unei paciente, la spitalul Târgu Jiu: „Am fost lovită cu pumnii, a fost aruncată cafea fierbinte pe mine”

Data actualizării: Data publicării:
medic scrie ceva
Foto: Guliver/Getty Images

Polițiștii au făcut audieri după scenele de violență din spitalul de Urgență din Târgu Jiu, unde un medic de gardă a fost bătut cu pumnii în timp ce încerca să salveze viața unei femei. Pacienta fusese adusă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu după ce a înghițit mai multe pastile. Doctorița a decis să îi facă spălături gastrice, moment în care femeia a început să țipe, astfel că mai multe rude au năvălit în salon. Poliția a deschis un dosar penal.

Seara trecută, mai multe persoane au însoțit la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de la Târgu Jiu o femeie de 21 de ani, căreia era rău. Aceasta a fost consultată de medicul de gardă, însă după ce i s-a explicat procedura care urma să-i fie făcută pentru a o ajuta, aceasta nu a fost de acord și a început să țipe.

Rudele care erau pe hol au intrat în încăperea unde i se acordau îngrijiri medicale și au agresat doctorița, lovindu-o, îmbrâncind-o și aruncând cu cafea spre ea. Când a încercat să plece din salon, femeia a alunecat pe cafeaua aruncată de aparținători și a făcut entorsă la un picior.

Totul s-a întâmplat în fața altor șase pacienți care se aflau în unitatea de primiri urgențe.

La fața locului au fost chemați polițiștii care au condus mai multe persoane la audieri. A fost deschis un dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Doctorița a povestit la Digi24 cum s-a întâmplat totul.

„După o perioadă, pacientă a devenit agitată, țipând. Familia s-a alertat, nu știu cum, și a intrat peste noi. Am fost agresată, am fost lovită din spate, ulterior am fost lovită cu pumnii în torace, am fost trasă de echipamentul medical, mi-a fost aruncată cafea fierbinte pe mine, după care, când am hotărât să părăsesc salonul, am alunecat pe cafeaua pe care o vărsaseră în salon și am făcut entorsă de gleznă”, a povestit ea.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
3
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Au urmat scene memorabile
Digi Sport
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Au urmat scene memorabile
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drum brancusi distrus
„O bătaie de joc!”. Cum arată drumul lui Brâncuși, de două milioane de euro, pentru care constructorul a fost amendat cu 4.250 de lei
spital
Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie
perfuzie in mana unui copil, la spital
Mama fetiței de 4 ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută. Este acuzată de tentativă de omor
doctor care ia spaga
Medic trimis în judecată pentru că ar fi luat mită, de 200 de lei și 100 de lei. Și cei doi pacienți sunt judecați pentru dare de mită
copil cu perfuzie in mana, la spital
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Recomandările redacţiei
Peisaj de iarnă în românia
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod...
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru acuză fosta guvernare că a blocat PNRR: „Era pe cale...
bani
Datoria guvernamentală a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în UE...
robert negoita
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce...
Ultimele știri
Premieră la Vatican: Sfânta Liturghie va fi tradusă cu AI în 60 de limbi, în timp real
Filipine, SUA și Australia desfășoară exerciții în Marea Chinei de Sud. Avertisment de la Beijing
Anchetă penală în Franța, care vizează cinci producători de lapte praf pentru sugari. Produse rechemate inclusiv din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Marius Şumudică l-a făcut praf pe Radu Petrescu: “Ar trebui trimis la judeţeană! Îţi baţi joc de munca unui...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Daniel Pancu a explodat când a auzit că CFR Cluj e avantajată: “Arbitraje? N-am avut nicio fază pentru noi”...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, "lovit" unde îl durea cel mai tare după ce și-a "tras în piept" un bun prieten
Pro FM
Ed Sheeran împlineşte 35 de ani. La vârsta de patru ani s-a alăturat corului bisericii. Cum a început drumul...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online