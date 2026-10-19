Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce ar fi tras cu pistoale letale asupra unor maşini, în Urziceni

Doi bărbaţi, de 23 şi 29 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectaţi că au tras cu pistoale letale asupra unor autoturisme aflate în mers pe o stradă din municipiul Urziceni, în timp ce alţi doi bărbaţi, bănuiţi de implicare în incident, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs pe 16 octombrie, pe strada Arcului din Urziceni, când trei şoferi au constatat avarii la autoturismele pe care le conduceau, respectiv orificii care ar putea proveni de la proiectile. Poliţia a fost sesizată prin apel la 112.

"Din primele verificări efectuate a reieşit că, în timp ce se deplasau cu autoturismele pe strada Arcului din municipiul Urziceni, trei conducători auto au constatat avarii la vehiculele acestora, constând în orificii care ar putea proveni de la proiectile. Subliniem că nicio persoană nu a fost vătămată corporal în urma acestui incident", a transmis IPJ Ialomiţa.

În urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului de Investigaţii Criminale şi Poliţiei Municipiului Urziceni, au fost identificaţi patru bărbaţi, bănuiţi de implicare în comiterea faptelor.

"Din cercetări a reieşit că doi bărbaţi, de 23 şi 29 de ani, ar fi tras cu două pistoale letale asupra autoturismelor aflate în deplasare pe strada Arcului, pe fondul unui conflict anterior. Extinzând cercetările, poliţiştii au stabilit că alte două persoane, doi bărbaţi de 24 şi 37 de ani, din municipiul Urziceni, s-ar fi aflat împreună cu primii doi, fiind, de asemenea, bănuite de implicare în acest caz", a precizat IPJ Ialomiţa.

Toţi cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pe 16 octombrie, pentru 24 de ore, şi introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Ialomiţa.

Ulterior, instanţa a admis propunerea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbaţilor de 23 şi 29 de ani. În cazul celorlalţi doi, de 24 şi 37 de ani, a fost dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au identificat şi ridicat o armă cu glonţ de calibru 9 mm, care urmează să fie supusă unei expertize balistice.

Cercetările continuă pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

Editor : M.B.