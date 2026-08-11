Doi bărbați au murit după ce au căzut într-un cămin pentru apă uzată din județul Suceava

Doi muncitori - de 30 şi 48 de ani - au murit, marţi, după ce au căzut într-un cămin de vizitare a unor pompe de recirculare a apei uzate, la o adâncime de 5 metri.

„Pompierii militari au intervenit, în oraşul Siret, pentru extragerea a două persoane care efectuau lucrări de mentenanţă la un cămin de vizitare a unor pompe de recirculare a apei uzate şi care au căzut în interiorul acestuia, la o adâncime de aproximativ 5 metri”, anunţă, marţi, ISU Suceava, conform News.ro.

Cele două victime au fost extrase, în stare de inconştienţă, iar cadrele medicale şi paramedicale au început manevrele de resuscitare.

„În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale şi paramedicale, pentru cele două victime nu a mai putut fi făcut nimic, fiind declarat decesul”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Victimele sunt doi bărbaţi, de 30 şi 48 de ani.

A fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs evenimentul şi pentru identificarea tuturor împrejurărilor care au condus la producerea acestuia.

La faţa locului, au fost alocate o autospecială cu accesorii pentru descarcerare, o ambulanţă SMURD şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dintre care unul cu medic. De asemenea, intervine şi un echipaj al pompierilor militari cu autospeciala CBRN (chimic-biologic-radiologic-nuclear).

Editor : A.C.