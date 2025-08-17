Doi bărbați din Argeș, arestați după ce au lovit un polițist și au vandalizat o autospecială

Doi bărbați din comuna Păuleasca, județul Argeș, au fost arestați preventiv după ce au atacat un polițist și au avariat o autospecială în timpul unui scandal izbucnit în noaptea de 15 spre 16 august. Cei doi au devenit violenți atunci când fratele lor, aflat sub influența alcoolului, a fost imobilizat de polițiști după ce intrase ilegal într-o locuință din comuna Mălureni.

Poliţiştii care au intervenit în urma unui apel la 112, au constatat că pe fondul consumului de alcool, un bărbat de 27 de ani, din comuna Păuleasca, a intrat fără drept în curtea şi în locuinţa unui localnic din Mălureni. Proprietarul este cel care a sunat la 112 și a solicitat intervenția autorităţilor.

„La momentul sosirii echipajului de poliţie, bărbatul de 27 de ani se manifesta agresiv verbal, fapt ce a impus efectuarea procedurii de imobilizare. În aceste împrejurări, alţi doi bărbaţi, identificaţi ca fiind fraţii celui în cauză, s-au opus, unul dintre aceştia lovind cu o piatră pe unul dintre poliţiştii care efectua procedura de imobilizare asupra bărbatului, iar altul lovindu-l cu piciorul în zona corpului pentru a-l determina să îi dea drumul. Bărbatul de 27 de ani a fost încătuşat, însă ceilalţi doi au aruncat cu pietre asupra autospecialei de poliţie, provocând avarii”, informează Poliţia Argeş.

Pentru aplanarea scandalului a fost nevoie de intervenţia luptătorilor de la Serviciul Acţiuni Speciale Argeş şi a jandarmilor. Cei doi bărbaţi care au fost violenţi cu echipajul Poliţiei au vârste de 34 şi 25 de ani.

Ei au fost depistaţi şi conduşi la sediul poliţiei, iar după audieri au fost prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, în cursul serii de 16 spre 17 august Judecătoria Curtea de Argeş emiţând mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele lor.

