Live TV

Video Doi copii de 11 ani, bătuți și băgați cu forța într-o mașină, în Bistrița. Agresorul, sub control judiciar

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

Doi copii de 11 ani au trăit momente de groază într-un parc din Bistrița, după ce un bărbat de 33 de ani i-a agresat și i-a urcat cu forța într-un autoturism. Minorii au reușit să scape sărind din mașină, iar unul dintre ei a cerut ajutor. Agresorul, depistat rapid de polițiști, a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 19.00, într-un parc din Bistrița. Cei doi copii se jucau când bărbatul s-a arătat deranjat de niște jucării abandonate în zonă.

„Bărbatul ar fi exercitat acte de violență și i-ar fi urcat în autoturismul său pe doi copii, ambii de 11 ani, din Bistrița. Cei doi au reușit să sară din autoturism”, a transmis IPJ Bistrița Năsăud.

Un echipaj din cadrul Biroului Rutier a reușit în scurt timp să depisteze mașina și pe conducătorul acesteia. Bărbatul de 33 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit Ziua de Constanța.

Acesta a fost condus la sediul Poliției, unde a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, care a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat penal pentru lovire și lipsire de libertate.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au...
senat 2
Plenul Senatului dezbate și votează acum moțiunea împotriva...
Traian Băsescu
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că...
adrian caciu face declaratii
Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea...
Ultimele știri
Un proces istoric a început în Marea Britanie. Un soldat este judecat după mai bine de 50 de când ar fi împușcat protestatari irlandezi
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent”
Război între guvernul britanic și Elon Musk, după declarațiile miliardarului american: „Acest limbaj este în mod clar periculos”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pumnul unui barbat si o femeie pe fundal
Tânără din Călărași, sechestrată și bătută timp de cinci zile de propriul iubit. Bărbatul a fost arestat preventiv
pictură murală Banksy în Ucraina
„Lumea nu poate întoarce privirea.” Copiii ucraineni răpiți de ruși au fost îndoctrinați, torturați, agresați sexual (raport)
calin georgescu
Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar. Decizia Tribunalului București este definitivă
calin georgescu
Scandal la sediul Poliției Ilfov, unde Călin Georgescu s-a prezentat pentru controlul judiciar. Ce s-a întâmplat
trafic scandal
Scandal în trafic, în București: Un șofer a luat la bătaie un alt bărbat și pe un tânăr care a încercat să-l oprească
Partenerii noștri
Pe Roz
Căsnicia dintre Nicole Kidman și Keith Urban, pe butuci?! Un apropiat a rupt tăcerea: „E ca și cum fiecare ar...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Cum se face succesiunea pentru un apartament: pașii legali și taxele de plată
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea