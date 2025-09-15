Doi copii de 11 ani au trăit momente de groază într-un parc din Bistrița, după ce un bărbat de 33 de ani i-a agresat și i-a urcat cu forța într-un autoturism. Minorii au reușit să scape sărind din mașină, iar unul dintre ei a cerut ajutor. Agresorul, depistat rapid de polițiști, a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 19.00, într-un parc din Bistrița. Cei doi copii se jucau când bărbatul s-a arătat deranjat de niște jucării abandonate în zonă.

„Bărbatul ar fi exercitat acte de violență și i-ar fi urcat în autoturismul său pe doi copii, ambii de 11 ani, din Bistrița. Cei doi au reușit să sară din autoturism”, a transmis IPJ Bistrița Năsăud.

Un echipaj din cadrul Biroului Rutier a reușit în scurt timp să depisteze mașina și pe conducătorul acesteia. Bărbatul de 33 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit Ziua de Constanța.

Acesta a fost condus la sediul Poliției, unde a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, care a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat penal pentru lovire și lipsire de libertate.

Editor : Ș.A.