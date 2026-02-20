Live TV

Doi copii din Mureș au fugit de acasă și le-au spus polițiștilor că sunt bătuți în familie. Părinții lor au fost reținuți

Data publicării:
copil abuzat
Foto: Profimedia images

Un bărbat şi o femeie din judeţul Mureş au fost reţinuţi într-un dosar de rele tratamente aplicate minorilor, procurorul urmând să ceară arestarea preventivă a celor doi. Bărbatul, care are trei copii, şi femeia, care are 5, sunt parteneri de viață şi sunt suspectaţi ca îşi băteau copiii. Ancheta a fost demarată după ce doi dintre aceştia au fugit de acasă din cauza violenţelor.

Investigaţii în acest caz au început în noiembrie 2025, când doi minori cu vârste de 11 şi 13 ani din localitatea Miheşu de Câmpie au fugit de acasă spunând autorităţilor ca sunt bătuţi în familie. Cercetările făcute de poliţişti au arătat că aparţinătorii celor doi sunt un bărbat de 42 de ani şi o femeie de 32 de ani care trăiesc într-o relaţie de concubinaj, el având trei copii iar ea cinci, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

Vineri, 20 februarie, cei doi au fost reţinuţi de către poliţiştii din Zalău, pe numele lor urmând a fi formulată propunere de arestare preventivă.

În condiţiile în care cei 2 copii plecaţi de acasă în noiembrie se află deja în grija autorităţilor, anchetatorii au decis să sesizeze DGASPC Mureş, instituţie care îi va prelua şi pe ceilalţi 6 copii, care au vârste între 10 şi 15 ani. Decizia a fost luată în condiţiile în care verificările au arătat ca cei 6 erau supuşi de către părinţi „unor tratamente degradante, constând în lipsa asigurării hranei şi îmbrăcămintei corespunzătoare, precum şi punerea in primejdie a dezvoltării intelectuale şi morale”.

Cercetările privindu-i pe cei doi părinţi continuă, urmând ca instanţa de judecată să decidă dacă emite mandate de arestare preventivă pe numele lor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
2
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
3
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
liviu gheorghe odagiu
4
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
influencer
Influencerul Adonis Live, reținut pentru că l-ar fi lovit pe fratele tânărului care a murit după ce s-a drogat în garajul lui „Maru”
copii treceri pietoni
Treceri de pietoni, păzite de „copii”. Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent
Copii răpiți Ucraina
Cel mai recent narativ rusesc face referire la Dosarele Epstein: Copiii ucraineni răpiți de Moscova au fost salvați de la pedofilie
Indemnizația de concediu pentru creșterea copilului după plata CASS. Foto Getty Images
Concediul de creștere a copilului în 2026. Cine are dreptul, ce indemnizație primesc părinții și ce reguli trebuie respectate
polițist și uniforma de polițist
Trei polițiști au fost atacați de un bărbat într-o scară de bloc. Fosta parteneră a tânărului sunase la 112
Recomandările redacţiei
sigla psd
PSD contraatacă: acuză PNL și USR că blochează măsurile de relansare...
Facturi la energie.
Voucherele de energie vor fi acordate până la finalul lui 2026...
santier autostrada
Compania din afara UE care a participat fără să știe la licitații de...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Buzoianu: „România este raiul iazurilor piscicole pe hârtie”. Doar...
Ultimele știri
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”
Cancelarul german este împotriva anonimatului pe Internet. „Vreau să văd nume reale. Vreau să știu cine vorbește”
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru cei din zodia Bivol. Veștile sunt cât se poate de bune
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter: „Trăiesc cea mai mare umilință! Se vinde un loc 17 ca...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce a pățit Gabi Tamaș la Survivor România. Fostul fotbalist, nevoit să renunțe la un avantaj uriaș
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
captura italia
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...