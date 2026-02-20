Doi copii din Mureș au fugit de acasă și le-au spus polițiștilor că sunt bătuți în familie. Părinții lor au fost reținuți

Un bărbat şi o femeie din judeţul Mureş au fost reţinuţi într-un dosar de rele tratamente aplicate minorilor, procurorul urmând să ceară arestarea preventivă a celor doi. Bărbatul, care are trei copii, şi femeia, care are 5, sunt parteneri de viață şi sunt suspectaţi ca îşi băteau copiii. Ancheta a fost demarată după ce doi dintre aceştia au fugit de acasă din cauza violenţelor.

Investigaţii în acest caz au început în noiembrie 2025, când doi minori cu vârste de 11 şi 13 ani din localitatea Miheşu de Câmpie au fugit de acasă spunând autorităţilor ca sunt bătuţi în familie. Cercetările făcute de poliţişti au arătat că aparţinătorii celor doi sunt un bărbat de 42 de ani şi o femeie de 32 de ani care trăiesc într-o relaţie de concubinaj, el având trei copii iar ea cinci, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

Vineri, 20 februarie, cei doi au fost reţinuţi de către poliţiştii din Zalău, pe numele lor urmând a fi formulată propunere de arestare preventivă.

În condiţiile în care cei 2 copii plecaţi de acasă în noiembrie se află deja în grija autorităţilor, anchetatorii au decis să sesizeze DGASPC Mureş, instituţie care îi va prelua şi pe ceilalţi 6 copii, care au vârste între 10 şi 15 ani. Decizia a fost luată în condiţiile în care verificările au arătat ca cei 6 erau supuşi de către părinţi „unor tratamente degradante, constând în lipsa asigurării hranei şi îmbrăcămintei corespunzătoare, precum şi punerea in primejdie a dezvoltării intelectuale şi morale”.

Cercetările privindu-i pe cei doi părinţi continuă, urmând ca instanţa de judecată să decidă dacă emite mandate de arestare preventivă pe numele lor.

