Două persoane au murit pe lacul Snagov, vineri seara, după ce au fost surprinse de furtună, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov. Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis ca oamenii să iasă din zonele periculoase sau să se adăpostească atunci când sunt mesaje RO-ALERT.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice, pe parcursul nopţii, pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitaţi să intervină pentru căutarea a două persoane ce au fost surprinse de furtună în timp ce desfăşurau activităţi de agrement pe lacul Snagov. Scafandrii din cadrul ISUBIF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliţiei Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice. În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la faţa locului”, a precizat ISUBIF, conform Agerpres.

La faţa locului s-a intervenit cu echipajul de scafandri din cadrul Detaşamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă (tractată de o autospecială de stingere), un punct de comandă mobil şi două echipaje de prim ajutor.

Peste 150 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 au fost date în regiunea Bucureşti - Ilfov, ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice de vineri seara.

România a fost măturată de furtuni violente, iar 38 de localități din 15 județe au fost afectate. Apa a inundat străzi, peste 150 de copaci și stâlpi de electricitate s-au prăbușit iar mai bine de 40 de mașini au fost avariate. În judeţul Argeş, un acoperiș s-a prăbușit peste 3 oameni, iar unul dintre ei, un tânăr de 18 ani, a murit.

Raed Arafata, DSU: „Când ai astfel de coduri, nu mai risca”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, sâmbătă dimineață, la Digi24, că atunci când se dau mesajele RO-ALERT în astfel de situații, oamenii ar trebui să iasă din zonele periculoase și să se adăpostească în clădiri, „undeva unde obiectele căzătoare să nu le lovească, pentru că nu se știe niciodată ce poate să se desprindă de pe un bloc, de pe un balcon și să devii victimă în timpul unei furtuni”.

„Furtunile au cauzat trei decese, unul în județul Argeș în urma unui acoperiș desprins care a surprins trei persoane, din care două au fost rănite și una declarată decedată la fața locului, după manevrele de resuscitare.

Ieri, pe lacul Snagov a fost anunțată dispariția a două persoane care erau cu un caiac și nu s-au mai întors. Pompierii au căutat inclusiv folosind un sonar. Au fost identificate siluetele și au fost extrași din apă. Din păcate amândouă persoane declarate decedate, au fost surprinși de furtună când erau pe lac. Ăsta este bilanțul, pe lângă încă un număr de răniți ușor sau cu diferite leziuni din cauza unor elemente desprinse care i-au afectat. Au mai fost cele mai multe pagube cauzate de copaci căzuți. În zona București au fost peste 100 de copaci căzuți.

Cel mai important lucru este că am pierdut trei persoane. Revin și insist când se dau mesajele RO-ALERT în astfel de situații ca oamenii să iasă din zonele periculoase, să intre, să se adăpostească în clădiri, undeva unde obiectele căzătoare să nu le lovească, pentru că nu se știe niciodată ce poate să se desprindă de pe un bloc, de pe un balcon și să devii victimă în timpul unei furtuni.

Dacă vezi că se apropie furtuna, trebuie să ieși, să ajungi cât mai repede pe mal, dacă pot. Mai mult decât atât, credeți-mă, nu pot să dau alte sfaturi. Trebuie să te uiți la ce coduri sunt de fapt. Ieri, noi am avut un cod general galben și un cod portocaliu în unele zone și plus nowcasting, adică avertizări imediate. Când ai astfel de coduri, nu mai risca, nu mai ieși pe lac, nu mai ieși în zone riscante, pentru că oricând poate să apară astfel de fenomene și acest lucru îl vedem din ce în ce mai mult”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Mai mulţi copaci căzuţi pe carosabil şi autoturisme, în urma vijeliei de cod portocaliu din județul Giurgiu

Mai mulţi copaci au căzut vineri seara pe carosabil, pe cabluri de electricitate sau pe autoturisme în municipiul Giurgiu şi în localităţile Săbăreni şi Mogoşeşti, în urma furtunii de cod portocaliu, vântul având viteze de până la 90 de kilometri la oră.

„În urma fenomenelor meteo periculoase care s-au înregistrat în seara zilei de vineri, pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru înlăturarea unor copaci, căzuţi pe partea carosabilă, pe autoturisme sau cabluri de electricitate. În municipiul Giurgiu au intervenit pe strada Sirenei după ce un copac smuls din rădăcină a căzut pe un autoturism. Din fericire, nu au fost persoane rănite. Pe strada Tineretului, crengile unui copac au căzut peste un autoturism, fiind înregistrate doar pagube materiale. Pe străzile Uzinei, 1 Decembrie 1918 şi Ramadan - copaci căzuţi pe partea carosabilă, iar pe strada Decebal un copac rupt din rădăcină a căzut pe faţada unui bloc”, a informat ISU Giurgiu.

Totodată, pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal au intervenit în localitatea Săbăreni după ce un copac a căzut pe partea carosabilă, iar pompierii din cadrul Staţiei Colibaşi au intervenit în localitatea Mogoşeşti pentru îndepărtarea crengilor unui copac, ce au căzut pe cablurile de electricitate şi pe şosea.

Judeţul Giurgiu s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de vijelii puternice cu intensificări ale vântului cu viteze de 80 - 90 kilometri la oră.

