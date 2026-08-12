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Doi părinți din Dâmbovița, arestați după ce au lovit-o pe învățătoarea copilului. De la ce ar fi pornit conflictul

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Doi soţi din judeţul Dâmboviţa, părinţii unui elev de opt ani, au fost arestaţi preventiv, fiind acuzaţi că au bătut-o pe învăţătoarea fiului lor, pe motiv că aceasta l-a certat pe cel mic în timpul unei excursii. Atât bărbatul, cât şi femeia şi-au aşteptat fiul la autocar, când s-a întors, şi au început să o lovească pe femeie cu pumnii şi palmele. În timpul altercaţiei, două fetiţe de şapte şi opt ani au avut de suferit, fiind trântite la pămănt de către adulţii care nu au mai ţinut cont de prezenţa copiilor în zonă.

„La data de 10 august a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti, au reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, două persoane, respectiv o femeie, de 27 de ani şi un bărbat, de 32 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, informează, miercuri, oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

Potrivit poliţiştilor, cercetările au reliefat faptul că, în cursul zilei de 8 august, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Pătroaia-Vale, cei în cauză ar fi agresat fizic o profesoară, de 48 de ani, pe fondul unei neînţelegeri între aceasta şi fiul celor doi.

„Totodată, în timpul conflictului, două minore, de 7 şi 8 ani, prezente la faţa locului, au suferit leziuni”, adaugă poliţiştii

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că cei doi sunt părinţii unui elev de opt ani care a mers într-o excursie la Predeal, finanţată din fonduri europene.

În tipul deplasării, femeia de 48 de ani, care este învăţătoarea copilului, l-a certat pe acesta pentru un motiv minor. Nemulţumit, băiatul a sunat acasă şi s-a plâns părinţilor că a fost mustrat.

La întoarcerea din deplasarea la Predeal, mama şi tatăl copilului au aşteptat autocarul care îi aducea pe copii în comună şi au lua-o la bătaie pe învăţătoare, lovind-o cu pumnii şi palmele.

Niciuna dintre persoanele implicate nu a fost internată.

Părinţii agresivi au fost prezentaţi Judecătoriei Găeşti, marţi, 11 august, pe numele lor fiind emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : C.S.

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