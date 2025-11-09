Live TV

Taksim Square, Istanbul, Turkiye
Piața Taksim din Istanbul, Turcia Foto: Profimedia

Doi cetățeni români au fost răniți noaptea trecută la Istanbul, în timpul unui incident armat care a avut loc în Piața Taksim din metropola turcă, anunță ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Românii făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural în oraș.

ACTUALIZARE 12:10 Din informațiile publicate de presa turcă reiese că incidentul în care au fost răniți cei doi a fost o răfuială între patronul unui hotel din zonă și cel al unei cafenele. Proprietarul hotelului a deschis focul asupra celor care se aflau la cafenea, printre ei și cei doi români. Trei persoane au fost reținute de către autorități, iar două arme de foc au fost confiscate.

Știrea inițială. Potrivit Oanei Țoiu,  „cei doi cetățeni români au primit îngrijiri medicale și sunt în afara oricărui pericol, au fost răniți uşor”.

„Cazul a ajuns în atenția Consulatului General al României la Istanbul la apelul de urgență al româncei care îi însoțea, ea nu a fost rănită şi îi suntem recunoscători pentru prezența de spirit şi claritate”, scrie Țoiu în postarea sa.

„O echipă s-a deplasat la fața locului pentru a oferi asistență consulară şi suntem în contact cu autoritățile. Persoanele de cetățenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică și suntem în continuare alături prin asistența consulară necesară”, scrie în finalul mesajului Oana Țoiu.

