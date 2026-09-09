Doi sfinți importanți sunt sărbătoriți pe 9 septembrie. Ce semnificație are ziua și cine își serbează onomastica

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, sunt prăznuiți anual pe 9 septembrie, în ziua următoare sărbătorii Nașterii Maicii Domnului. Tradiția creștină îi cinstește pentru credința și răbdarea cu care au trecut prin anii în care s-au rugat să aibă un copil.

Sărbătoarea, marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox, reprezintă pentru credincioși un prilej de rugăciune și de cinstire a celor doi sfinți, considerați modele de viață familială și de încredere în Dumnezeu.

Cine au fost Sfinții Ioachim și Ana

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana sunt cunoscuți în tradiția bisericii drept părinții Fecioarei Maria. Cei doi au locuit în Nazaret și sunt cinstiți împreună pe 9 septembrie, în ziua următoare praznicului Nașterii Maicii Domnului.

Potrivit tradiției bisericești, au fost căsătoriți timp de 50 de ani fără să aibă copii, însă nu și-au pierdut nădejdea. După o perioadă îndelungată de post și rugăciune, au primit vestea că vor deveni părinți, iar la bătrânețe li s-a născut Maria.

Sfântul Ioachim, tatăl Fecioarei Maria

Sfântul Ioachim provenea din seminția lui Iuda și era descendent al regelui David. Tradiția bisericii îl descrie drept un om credincios și evlavios, care a respectat poruncile lui Dumnezeu și nu a renunțat la rugăciune în anii în care el și soția sa nu au avut urmași.

Lipsa copiilor le-a adus celor doi multă suferință. Cu toate acestea, Ioachim și-a păstrat credința, iar după ani de așteptare a primit vestea că Ana va naște o fiică. Copilul lor a fost Maria, cea care avea să devină Maica Domnului.

Prin răbdarea și statornicia sa, Sfântul Ioachim este cinstit de credincioși drept un model de nădejde și încredere în Dumnezeu.

Sfânta Ana, mama Maicii Domnului

Sfânta Ana era fiica preotului Matan și provenea din seminția lui Levi. Ea s-a căsătorit cu Ioachim în Nazaret, iar viața celor doi a fost marcată de dorința de a avea un copil și de rugăciunile rostite pentru împlinirea acesteia.

Conform tradiției creștine, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile, iar Ana a născut-o la o vârstă înaintată pe Fecioara Maria. Biserica ortodoxă cinstește separat zămislirea Maicii Domnului de către Sfânta Ana la 9 decembrie.

Sfânta Ana este considerată un model de credință, răbdare și statornicie în rugăciune. Împreună cu Sfântul Ioachim, ocupă un loc important în tradiția creștină, fiind cinstită ca unul dintre părinții Fecioarei Maria și bunica după trup a lui Iisus Hristos.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Ioachim și Ana

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana sunt cinstiți pe 9 septembrie prin participarea credincioșilor la slujbele bisericești și prin rugăciune. În lăcașurile care îi au drept ocrotitori, sărbătoarea este marcată prin Sfânta Liturghie și prin manifestările religioase organizate cu prilejul hramului.

În tradiția creștină, viața lor este evocată mai ales de familiile care își doresc copii, deoarece Ioachim și Ana au devenit părinți la o vârstă înaintată, după o lungă perioadă de așteptare. Relatarea bisericească pune accent pe nădejdea pe care și-au păstrat-o în timpul încercărilor și pe rugăciunile adresate lui Dumnezeu.

Ziua de 9 septembrie este considerată un prilej de apropiere și împăcare în familie, dar și de exprimare a recunoștinței față de cei care se ocupă de casă și de creșterea copiilor. Potrivit obiceiurilor asociate sărbătorii, credincioșii evită certurile, conflictele și cuvintele care îi pot răni pe cei din jur.

În tradiția populară, pomenirea Sfinților Ioachim și Ana este legată și de faptele de milostenie. Unele persoane împart alimente sau oferă daruri celor aflați în nevoie, marcând astfel această dată prin generozitate și sprijin acordat semenilor.

În anumite comunități se păstrează obiceiul aprinderii lumânărilor și al pomenirii rudelor trecute la cele veșnice, gesturi însoțite de rugăciune. Practicile diferă însă de la o regiune la alta și nu reprezintă rânduieli obligatorii ale bisericii.

Dincolo de manifestările populare, sărbătoarea este dedicată credinței, familiei și nădejdii. Sfinții Ioachim și Ana sunt cinstiți pentru răbdarea dovedită în fața încercărilor și pentru încrederea lor în Dumnezeu.

Cui se spune „La mulți ani!” pe 9 septembrie

Pe 9 septembrie își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Ioachim sau Ana, dar și derivate precum Ioachin, Anamaria, Ana-Maria, Aneta, Anita, Anișoara, Anuța, Anica, Anca și Ancuța.

Care este semnificația numelor Ioachim și Ana

De origine ebraică, Ioachim este interpretat prin expresii precum „Dumnezeu a întărit” sau „Dumnezeu ridică”. Sensul numelui trimite la putere și statornicie, însușiri legate de figura Sfântului Ioachim.

Ana provine din ebraicul „Hannah”, căruia îi sunt atribuite semnificații precum „har”, „grație”, „milă” sau „bunăvoință”. Prenumele evocă blândețea și darul primit după o îndelungată perioadă de așteptare, fiind strâns legat de viața Sfintei Ana.

Împreună, Ioachim și Ana reprezintă, în tradiția creștină, răbdarea în fața încercărilor, dragostea față de familie și credința păstrată în momentele dificile. Povestea celor doi sfinți le-a conferit numelor o rezonanță aparte, menținută de-a lungul generațiilor.

Editor : M.C.